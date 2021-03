METEO – ANTICICLONE in conclusione di MARZO. Quali sono gli scenari per il mese di APRILE?

Meteo Italia – Quest’ultima decade del mese risulterà pienamente mite e secca , con temperature che dalla giornata di Domenica andranno a subire un ulteriore rinforzo grazie all’espansione dell ‘alta pressione di matrice Azzorriana. Questa si andrà a saldare sul mediterraneo, raggiungendo i suoi massimi di pressione nella giornata di Martedì 30 Marzo , con valori al suolo fino a 1035 hPa . Grazie all’incremento termico in quota, le temperature massime non avranno difficoltà ad oltrepassare i 20°C da nord a sud. Infine vediamo come potrà evolversi il mese di Aprile, il più importante del trimestre Primaverile .

Buongiorno amici del Centro Meteo Italiano e buon Venerdì! Siamo al termine del mese di Marzo, che nella prima parte ci ha regalato grosse emozioni e tante sorprese invernali, grazie agli episodi di neve fino a bassa quota . Questi ultimi giorni non si verificheranno particolari variazioni se non un aumento nella nuvolosità nella giornata di domani con annesse piogge. Nel corso della giornata odierna avremo un aumento dell ‘instabilità pomeridiana, specialmente sulle zone Appenniniche ; altrove i cieli risulteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da stasera il maltempo si paleserà dalle regioni settentrionali dove potrà piovere in maniera diffusa . Vediamo nel dettaglio come si evolverà l’imminente weekend.

Proiezione per il mese di Aprile: tutto quello che c’è da sapere

Meteo Aprile – Con buona probabilità il mese di Aprile si andrà ad aprire con l’anticiclone ancora presente sul nostro territorio e su buona parte del continente Europeo. Da una parte una saccatura d’aria instabile potrà spingersi fin verso le propaggini occidentali dell’Europa richiamando correnti più fredde nella seconda parte della prossima settimana. Questa configurazione potrebbe guastare le festività di Pasqua, di cui ancora non si conoscono le sorti precise. Per il momento il modello Europeo, ipotizza nella sua ultima emissione, un mese di Aprile sopra media sotto il profilo termico, non solo in Italia ma su tutto il continente Europeo. Per quanto riguarda le precipitazioni, l’Italia sembrerebbe divisa in due: da una parte al nord e specialmente sull’arco Alpino si potrebbe registrare un notevole surplus pluviometrico (così come sulla Scandinavia e sui paesi Baltici); al centro-sud Italiano le piogge dovrebbero risultare in media o appena al di sotto di essa; situazione diversa sulla penisola Iberica, dove le precipitazioni potranno risultare carenti. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti meteo, per avere ulteriori informazioni a riguardo!