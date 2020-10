METEO: ANTICICLONE in grande rimonta sull’ITALIA con SOLE ma anche NEBBIE, quale tendenza per NOVEMBRE?

Situazione meteo in Italia

Con l’ennesimo passaggio perturbato sull’Italia le temperature risultano in calo rispetto gli ultimi giorni. Imbiancate le Alpi fino a 1200-1400 metri di quota con accumuli interessanti oltre i 1800 metri di quota, scenari invernali con il sole che arriverà già nelle prossime ore su gran parte dell’arco alpino. ancora maltempo invece sulle regioni meridionali tra oggi e domani, poi al via una lunga fase meteo totalmente stabile in Italia con precipitazioni assenti ma attenzione alle foschie e alle nebbie anche persistenti in pianura Padana.

Meteo Italia: sole ma anche nebbie e nubi basse

Il tutto dovuto all’avanzamento di un promontorio di alta pressione coadiuvato da un vero e proprio campo Anticiclonico dominante nel Mediterraneo nei prossimi giorni e condizioni meteo stabili. Considerano il periodo in atto, le nebbie e le nubi basse troveranno campo fertile per estendersi e insistere per tutto l’arco della giornata sia sulla pianura Padana che sulle valli interne peninsulari. Laddove invece troveremo cieli sereni allora le temperature durante le ore centrali della giornata saranno piuttosto gradevoli e miti.

Meteo: sole prevalente e temperature in aumento nei prossimi giorni

Come detto poco fa, dalla giornata di Mercoledì 28 Ottobre assisteremo ad un generale miglioramento meteo in Italia con precipitazioni assenti grazie alla rimonta di un vasto campo di alta pressione. Clima tipicamente autunnale pertanto nei prossimi giorni sulla pianura Padana e nelle valli interne, gran sole e caldo fuori stagione invece in montagna ma anche lungo le coste e sulle regioni meridionali. Si tratterà di una lunga fase stabile e in gran parte soleggiata, così anche per 10 giorni prima di un cambio di circolazione degno di nota.