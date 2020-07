METEO – ANTICICLONE in rinforzo con CALDO e TEMPERATURE fino a +35°C nei prossimi giorni, ecco dove

Meteo ancora instabile sull’Italia, ma in miglioramento

Meteo weekend dal sapore estivo sul centro-nord Italia, con tempo stabile e temperature decisamente gradevoli ed in alcuni casi anche lievemente sotto la media; prosegue infatti una circolazione più fresca settentrionale, tenendo al momento lontano il gran caldo. La goccia fredda presente sui Balcani, responsabile dei nubifragi che negli ultimi giorni hanno colpito la Sicilia, rinnoverà nelle prossime ore ancora acquazzoni e locali temporali; tra le regioni a maggior rischio fenomeni c’è ancora la Sicilia, dove si potranno verificare ancora locali nubifragi sui settori centro-orientali, nonché la Calabria e le zone interne della Sardegna. L’instabilità, tenderà gradualmente a riassorbirsi nella giornata di domani, salvo locali disturbi, dando il via ad una settimana estiva.

Anticiclone in rinforzo, si prepara una settimana estiva

I temporali e gli acquazzoni delle prossime ore saranno gli ultimi disturbi sull’Italia, prima dell’arrivo dell’anticiclone; la goccia fredda sui Balcani tenderà a riassorbirsi definitivamente tra oggi e domani, favorendo l’espansione di un campo anticiclonico su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Il bel tempo raggiungerà anche l’Italia, dove la pressione si livellerà attorno ai 1015-1020 hPa, con le temperature che saranno destinate a portarsi diffusamente al di sopra delle medie del periodo. Il caldo inizierà a farsi sentire nei prossimi giorni in particolare sulla Pianura Padana e zone interne di Puglia, Sardegna e delle regioni centrali tirreniche dove la colonnina di mercurio potrà raggiungere i +35°C. Altrove i valori termici risulteranno più contenuti, ma sempre decisamente estivi, seppur senza particolare eccessi; si tratterà quindi di una normale fase estiva per il mese di luglio.

Temperature dei bacini italiani gradevoli, punte di +27°C

Si prepara un inizio di settimana decisamente estivo sull’Italia, con le condizioni meteo che volgeranno verso la stabilità e con le temperature che torneranno al di sopra delle medie del periodo, seppur di poco. Per chi vorrà trascorrere qualche giorno al mare o per chi ha prenotato le vacanze nelle località balneari per i prossimi giorni, troverà sicuramente delle condizioni perfette per trascorrere dei giorni in pieno relax; infatti oltre al bel tempo, anche le condizioni del mare risulteranno ottimali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi nelle prossime ore, con i bacini che risulteranno quasi calmi o al più poco mossi. Le temperature superficiali marine, invece, secondo le ultime rilevazioni satellitari risultano comprese tra i +24/+25°C del medio Tirreno, fino ai +26/+27°C dei settori costieri della Calabria tirrenica e la Sicilia; valori inferiori sul medio-alto Adriatico dove non si va oltre i +22°C, maggiormente esposto negli ultimi giorni alle fresche correnti balcaniche.