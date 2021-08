METEO – ANTICICLONE KO, ancora forte MALTEMPO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata residui rovesci anche a carattere di nubifragio

Il fronte perturbato nella giornata odierna si è spostato principalmente sulle regioni meridionali, dove fin da questa mattina sono in atto piogge e temporali a tratti anche intensi, specie nel pomeriggio. Nella serata corrente l’instabilità si sposterà verso oriente colpendo la Puglia prima di abbandonare definitivamente lo stivale traslando in mare. Tuttavia anche in questo caso, nonostante i fenomeni siano residui, essi potranno assumere localmente carattere di nubifragio.

Domani rinnovato maltempo

Dopo una nottata e una mattinata relativamente tranquilli e all’insegna della stabilità, fin dal primo pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno a partire dall’Appennino Tosco-Emiliano e in successiva estensione verso le Marche e alcuni settori dell’Umbria (soprattutto quelli centro-settentrionali). I fenomeni potranno risultare localmente anche particolarmente intensi e accompagnati da un forte calo delle temperature. Calo termico che comunque interesserà in generale buona parte del centro-nord, anche laddove non si manifesteranno fenomeni. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano e Romagna e Marche, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su resto dell’Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria orientale e Abruzzo centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Umbria, Abruzzo, Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Toscana centrale, Lazio, Campania tirrenica, Basilicata tirrenica, e Calabria centro-settentrionale e meridionale tirrenica e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione sulla Pianura Padana con massime localmente elevate su Puglia, Basilicata e sulla Sicilia orientale. Venti: forti con rinforzi fino a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna centro-settentrionale, Lazio e localmente su Toscana e Campania; Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.