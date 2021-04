METEO – ANTICICLONE KO e PRIMAVERA che stenta a partire in ITALIA, la tendenza fino a MAGGIO

Maltempo in Italia quest’oggi grazie ad una circolazione depressionaria

L’ondata di maltempo intenso che ha interessato la nostra Penisola all’inizio della corrente settimana e che ha portato diversi disagi in special modo lungo le aree nordorientali dello stivale, ha lasciato spazio ad una circolazione depressionaria tutt’ora attiva nel Mediterraneo centrale e responsabili della formazione di isolata instabilità convettiva soprattutto nel pomeriggio, che ha interessato e interessa le zone interne del Paese. Piogge più sparse in Sicilia a causa dell’ingerenza di correnti umide provenienti da una perturbazione in formazione sui settori nordafricani.

In serata piogge localizzate sui settori nordoccidentali

Nelle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un generale miglioramento, tuttavia persisteranno dei residui fenomeni localizzati in particolare su alcune zone delle regioni nordoccidentali, ma anche sull’Appennino abruzzese con neve fin sugli 800/1000 metri. Atteso invece un evidente miglioramento (già in atto) sulla Sicilia dove è attesa la totale cessazione dei fenomeni. Tempo che qui risulterà più asciutto malgrado i cieli si manterranno comunque perlopiù nuvolosi.

Circolazione depressionaria reiterata sullo stivale

Le condizioni di maltempo interesseranno la nostra Penisola anche domani e nel prossimo weekend, con temperature che nonostante questo non subiranno significative variazioni. La circolazione depressionaria successivamente potrebbe reiterarsi a lungo sul bacino del Mediterraneo centrale, impedendo di fatto all’Anticiclone qualsiasi tentativo di elevazione verso la nostra Penisola. La primavera sembra dunque stentare a partire, come vedremo nel prossimo paragrafo.