METEO – ANTICICLONE KO, MALTEMPO a tratti intenso e incessante sull’ITALIA, ecco i dettagli

Stop al sole e al clima mite, torna il maltempo: allerta in molte zone del centro-nord

La fase di stabilità che aveva interessato l’Italia nei passati giorni è già volta al termine sotto la progressione dell’ennesima saccatura nordatlantica in affondo sul Mediterraneo centrale di quest’autunno. Nella giornata odierna infatti, la circolazione depressionaria portata proprio dall’affondo di cui prima, sta determinando un’ondata di maltempo soprattutto al centro-nord con la neve che è scesa fin sui 750 metri sull’estremo nordest, imbiancando il Tarvisio. Ed è proprio su buona parte del centro-nord che ieri il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo.

Prossime ore maltempo sparso al centro-nord, in Campania, Molise e foggiano

Nel corso delle prossime ore il maltempo colpirà ancora nelle aree attualmente interessate dalle piogge, tra cui troviamo le regioni nordorientali del Triveneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana (soprattutto zone centro-meridionali) e le zone costiere dell’Abruzzo. Ma l’instabilità si estenderà anche verso meridione, colpendo in primis la Campania (dove già in questo momento sono in atto degli acquazzoni), ma anche il Molise e il foggiano, con fenomeni solo occasionalmente temporaleschi e intensi. Qualche pioggia in ingresso nella seconda parte della serata sul trapanese a causa della risalita di un flusso umido dai settori nordafricani, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale.

Anticiclone ko, maltempo all’arrembaggio

Il Mediterraneo centrale sarà ancora sede del continuo scorrimento di correnti umide e più fresche per diverso tempo, con il maltempo all’arrembaggio e che caratterizzerà praticamente la totalità della settimana ormai incombente. Naturalmente lo scorrimento di correnti più fresche determinerà anche un periodo dove le temperature risulteranno spesso sotto la media del periodo. Le piogge e occasionalmente i temporali fanno compagnia all’Italia dunque almeno per i prossimi 7 giorni, interessano settori diversi con tempistiche differenti stando ai principali centri di calcolo, sulle cui previsioni dettagliate torneremo con l’approssimarci dei target interessati.