METEO – ANTICICLONE MONSTRE apre la SETTIMANA, FREDDO da inversione in pianura: ecco la tendenza fino a NATALE

Ultime note di residuo maltempo sull’Italia

La perturbazione che nella prima parte di oggi ha interessato il sud Italia e in particolare il basso versante tirrenico, con accumuli localmente moderati specie sulla Sicilia tirrenica, sta velocemente traslando verso i quadranti sudorientali. Nelle prossime ore persisteranno condizioni di residuo maltempo sulle regioni meridionali, a carattere spesso isolato. Il vuoto barico lasciato dalla predetta perturbazione, verrà colmato dall’Anticiclone, che mancava sullo scenario meteorologico del Mediterraneo da oltre due settimane.

Torna un robusto campo di Alta pressione, freddo da inversione in pianura

A partire dalla giornata di domani lunedì 14 dicembre e per gran parte della settimana entrate, le condizioni meteo sulla nostra Penisola rimarranno stabili e asciutte grazie all’innalzamento di un robusto campo di Alta pressione di matrice azzorriana. In pianura non si noteranno particolari sbalzi termici, grazie all’inversione termica notturna che garantirà comunque freddo e temperature vicino allo 0. Sarà un continuo braccio di ferro però tra l’Alta pressione e il flusso atlantico, la situazione potrebbe sbloccarsi in favore del secondo nel prossimo fine settimana.

Nuova fase perturbata nel prossimo weekend?

Stando a ciò che attualmente prospettano i principali centri di calcolo sembrerebbe aprirsi una nuova fase perturbata a partire dal prossimo weekend e che si potrebbe protrarre almeno fino all’inizio della settimana successiva. Si tratterebbe di un nuovo affondo di stampo nordatlantico in grado di riportare la neve in montagne e le piogge anche localmente intense in pianura. Nel mirino vi sarebbero soprattutto i settori centro-settentrionali, ma è una tendenza da confermare nei prossimi giorni. Cosa si prospetta invece per Natale?