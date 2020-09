METEO – Anticiclone NO STOP in ITALIA, svolta autunnale in terza decade?

Europa sotto l’anticiclone come in piena estate, ecco perché

Un robusto campo di alta pressione domina sull’Europa e sul Mediterraneo con valori di geopotenziale quasi estivi e pressione massima al suolo fino a 1025 hPa. Come fosse piena estate il sole è predominante e le piogge tenute ben lontane. Condizioni meteo stabili interessano anche l’Italia ma con alcune eccezioni. Una piccola goccia d’aria più fredda in quota posizionata all’estremo Sud porta tempo instabile con piogge e temporali soprattutto sulla Sicilia, dove nella giornata di ieri non sono mancati nubifragi e allagamenti. Il flusso perturbato atlantico, che dovrebbe portare le grandi piogge autunnali, scorre alle latitudini più alte con solo una saccatura depressionaria che si allunga in pieno oceano Atlantico arrivando a toccare le Isole Azzorre.

Caldo molto intenso per il periodo, massime prossime ai +35 gradi

Weekend appena trascorso che è stato davvero caldo per la metà di settembre con punte massime che, specie nella giornata di Domenica, hanno raggiunto i + 33/35 gradi specie nelle zone interne del Centro. Il clima estivo e il caldo fuori stagione non risparmiano comunque neanche il resto dell’Europa dove le condizioni meteo restano stabili e le anomalie positive arrivano fino a +10/12 gradi su Francia, Isole Britanniche, Germania, e Polonia. L’ondata di caldo anomalo dovrebbe poi raggiungere anche la Scandinavia e i Paesi Baltici anche qui con anomalie positive fino a +10 gradi. Anche nella giornata odierna previste massime oltre i +30 gradi in Italia con le regioni più calde che saranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna ove non si escludono punte di +35 gradi. Graduale calo nei prossimi giorni ma con punte oltre i +30 gradi possibili fino al weekend.

Possibile blocco omega ma qualche pioggia in arrivo entro il weekend

Seppure in un contesto caldo e tipicamente estivo, non mancheranno locali acquazzoni o temporali nei prossimi giorni a causa di una piccola goccia d’aria fredda in movimento sul Mediterraneo centrale. Il modello GFS mostra condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud già a partire dalla giornata di oggi. A seguire l’anticiclone dovrebbe dominare ancora sull’Italia a causa della formazione di un blocco omega, in questo caso con una vasta circolazione depressionaria sull’Europa occidentale. Soltanto all’inizio della prossima settimana questa situazione potrebbe sbloccarsi permettendo alle correnti umide di raggiungere l’Italia e portando un po’ di piogge autunnali. Scrutando sul lungo termine il modello GFS prosegue comunque con l’anticiclone predominante fino alla fine di settembre.