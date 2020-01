METEO: anticiclone protagonista per l’Epifania con tempo stabile ma più freddo, ecco le previsioni

Italia sfiorata dalla discesa di un fronte freddo nel weekend

La svolta tanto attesa verso condizioni meteo più invernali non c’è ancora stata, con i principali modelli che si sono allineati su un’evoluzione all’insegna del predomino dell’anticiclone piuttosto che dell’arrivo di freddo e neve. Questo weekend infatti inizia con una massa di aria artica che si sta mettendo in moto dalla Scandinavia verso le medie latitudini, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, la quale però si tufferà soprattutto sui settori orientali dell’Europa. L’Italia sarà solamente sfiorata da questo fronte freddo: l’inverno quindi non riuscirà a far breccia sulla nostra Penisola neanche in questi giorni, nonostante le temperature siano attese in calo. Soprattutto le regioni meridionali vedranno i valori scendere sotto le medie del periodo, accompagnati da qualche precipitazione che sarà nevosa fin verso gli 800-1000 metri.

Temperature in calo e qualche fiocco di neve specie al Sud dalle prossime ore

L’anticiclone continua a rimanere predominante sul Mediterraneo ma, a differenza dei giorni scorsi, l’Italia si trova sul bordo orientale di questa vasta area di alta pressione che posiziona i suoi massimi tra Francia e Germania. A partire dalle prossime ore quindi, ci sarà spazio perché aria fredda in discesa sui Balcani possa lambire la nostra Penisola, determinando un rapido peggioramento meteo soprattutto sulle regioni meridionali. Il Centro Nord infatti continuerà ad essere protetto dall’anticiclone, come mostrato dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, mentre al Sud sono attese precipitazioni sparse così come un marcato calo delle temperture. Sarà domani, domenica 5 gennaio, la giornata in cui l’instabilità sarà protagonista, con piogge, acquazzoni e neve sugli Appennini, mentre l’Epifania, lunedì 6, sarà la giornata più fredda, come spiegato anche dal nostro meteorologo Francesco Cibelli.

Previsioni Meteo per l’Epifania: freddo ma asciutto

Nonostante la discesa di questa massa di aria fredda sui Balcani, con la coda del fronte che raggiungerà anche l’Italia, già per l’Epifania il tempo tornerà ad essere generalmente asciutto. Infatti, dopo una giornata caratterizzata da piogge sparse e neve fino a quote medie specie al Sud, come mostrato anche dal nostro modello GFS, l’inizio della prossima settimana vedrà questa perturbazione ormai sfilata verso Est, con dunque un generale miglioramento meteo sulla nostra Penisola. Il freddo però si farà ancora sentire, perché le temperature scenderanno ben sotto le medie, specie sulle regioni meridionali: secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, lunedì sarà la giornata con le termiche in quota più basse, che si assesteranno generalmente su valori fino a 5/6°C sotto le medie del periodo. Al suolo, le temperature massime faranno fatica a salire oltre i +10°C su tutta Italia.