METEO – ANTICICLONE SUPERSTAR e forte CALDO in vista, TEMPERATURE fino a +40°C, ecco dove e quando

L’estate fa sul serio, dopo una settimana di maltempo come quella passata E’ un’estate un po’ strana, ma in un anno come questo poco ci deve stupire. Rispetto infatti a quelle passate, la stagione estiva si mostra un po’ più pigra tanto che spesso è risultata perturbata e con l’avvento di fenomeni meteorologici anche estremi, soprattutto sulle regioni settentrionali. Tale caratteristica ha interessato una buona prima parte di quest’estate, ma il trend, dopo un periodo di prevalente stabilità tra fine giugno e inizio luglio, aveva ricominciato a volgere in favore del maltempo, tanto che nella scorsa settimana violenti nubifragi a Milano hanno causato l’esondazione del fiume Seveso. Ma ora la situazione sta iniziando nuovamente a cambiare. Stabilità già da qualche giorno con caldo in aumento E’ già da qualche giorno che la nostra Penisola assiste a condizioni meteo di generica stabilità, fatto salvo per alcune eccezioni sulle zone poste all’estremo settentrione del Paese che risentono ancora dello scorrimento di correnti più umide e fresche di matrice atlantica. Nella giornata di oggi ad esempio, qualche isolato temporale si sta formando lungo le zone alpine e prealpine del Piemonte, ma anche della Lombardia e nelle prossime ore anche del Trentino Alto Adige e Veneto. Sul resto d’Italia è dominante l’Alta pressione di matrice africana, come avevamo previsto qualche giorno fa in questa sede. Preoccupa la siccità in alcune zone d’Italia Al netto di una fase molto piovosa soprattutto sulle regioni settentrionali nella settimana scorsa, ci sono però zone del Paese che hanno continuato e continuano inevitabilmente ora, grazie alla predominanza dell’Alta pressione di matrice africana, ad assistere a condizioni di prolungata siccità, grazie all’altrettanto prolungata assenza di piogge e temporali. Questo ha fatto sì nei passati giorni che alcuni sindaci del basso marchigiano, per la precisione ben 10, hanno dovuto emettere un’ordinanza atta a razionare l’acqua nelle ore notturne: essa infatti prevede la sospensione dell’erogazione idrica tra le 23 e le 6.30.

Anticiclone africano sarà la vera star di questo finale di luglio L’Alta pressione di matrice africana che sta dunque già interessando la stragrande maggioranza delle zone del nostro Paese, continuerà in maniera quasi incontrastata a dominare il palcoscenico meteorologico italiano anche nei prossimi giorni e sarà la vera star di questo finale di luglio. Oltretutto, ciò non porterà solo condizioni meteo di stabilità, ma anche temperature davvero elevate anche per il periodo più caldo dell’anno in cui ci stiamo immergendo.