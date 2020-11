METEO – ANTICICLONE SUPERSTAR, un muro INVALICABILE anche a META’ MESE, ma occhio a qualche PIOGGIA

Assoluta stabilità in Italia quest’oggi

Anche nella giornata odierna come da diversi giorni a questa parte, eccezion fatta per mercoledì 4 novembre quando la presenza di correnti perturbate ad alta quota sulle regioni nordoccidentali aveva causato qualche pioggia proprio sugli omonimi settori con nuvolosità in aumento su tutto il versante tirrenico, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono stabili, seppur non sempre accompagnate da cieli sereni o al più poco nuvolosi. Quest’oggi infatti qualche disturbo nuvoloso ha interessato le regioni meridionali, soprattutto peninsulari, ma con tempo asciutto.

Weekend in prevalenza stabile con qualche disturbo localizzato, flusso perturbato prossima settimana

Nel fine settimana ormai alle porte è previsto il continuo predominio dell’Anticiclone afroazzorriano, nonostante però le correnti umide che scorrono sui suoi bordi nordoccidentali e sudorientali ne determinino qualche disturbo di maltempo, soprattutto per l’appunto all’estremo nordovest e all’estremo sud Italia (in particolare la Sicilia). Successivamente l’Alta pressione avrà maggiori difficoltà a contrastare l’ondulazione repentina del flusso atlantico, con il risultato che le correnti perturbate raggiungeranno il Mediterraneo centrale senza però portare una perturbazione organizzata. A quel punto qualche pioggia o acquazzone sarà plausibile soprattutto sul versante tirrenico.

L’Anticiclone tenterà il recupero in un momento immediatamente successivo

L’Anticiclone dunque permetterà il transito di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo centrale per la prossima settimana, che porteranno qualche pioggia a carattere isolato o sparso soprattutto sulle regioni tirreniche. Successivamente tenterà il recupero sulla nostra Penisola riuscendoci però solo parzialmente. Infatti, stando ai principali centri di calcolo, l’Alta pressione sposterà le correnti di maltempo verso il settore balcanico dove si posizioneranno, ma la presenza di tali correnti sui quadranti orientali farà si che anche in Italia persisterà qualche disturbo con piogge e acquazzoni nel prossimo fine settimana, vediamo dove.