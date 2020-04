METEO: Anticipo d’ESTATE in ITALIA con l’anticiclone nord-Africano, prima però qualche disturbo in più

Meteo Pasquetta: qualche nube in transito sull’Italia

Il cedimento del campo di alta pressione e una saccatura depressionaria in azione sulla Penisola Iberica generano un modesto cambiamento meteo in Italia con nubi in arrivo e con esse anche qualche pioggia. Per la giornata di oggi, la situazione meteo sull’Italia si manterrà stabile con precipitazioni per lo più assenti sia al mattino che al pomeriggio, dalla serata fino alla mattinata di domani invece troveremo delle piogge sulle regioni centro-meridionali. Successivamente potrebbe rimontare l’anticiclone africano portando un netto aumento delle temperature con valori tipicamente estivi. specie sulle regioni centro-meridionali dove si faranno sentire maggiormente le correnti calde.

Tra stasera e domani qualche disturbo sulle regioni centro-meridionali d’Italia

Un modesto peggioramento meteo sta per arrivare in alcune regioni dell’Italia. Condizioni meteo ancora asciutte in queste ore del mattino di Pasquetta con nubi in arrivo specie al nord e sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni associate. Piogge in arrivo sulle regioni centro-meridionali dalla serata odierna e ad iniziare dalla Toscana e Sardegna per poi estendersi su Umbria, Marche, Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania ed entro la giornata di domani anche su Puglia e Basilicata. Previste temperature ancora piuttosto gradevoli con punte fino a +22 gradi sulla Pianura Padana e al Centro-Sud.

Meteo Italia: Miglioramento atteso già dalla giornata di Mercoledì

Si tratterà solo di un moderato e rapido passaggio perturbato quello atteso tra la seconda parte della giornata di Pasquetta e quella di domani, Martedì 14 Aprile con le condizioni meteo che saranno di nuovo stabili sia al mattino che al pomeriggio. Già dalla giornata di Mercoledì infatti le condizioni meteo in Italia si presenteranno stabili e con le temperature che tenderanno ad aumentare sensibilmente nei giorni a seguire dopo un lieve calo a causa della nuvolosità in transito. Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo infatti sembra possibile che entro il prossimo weekend il clima in Italia potrebbe presentarsi già quasi estivo.