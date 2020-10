METEO – APPENNINO a rischio NEVE, arriva un’IRRUZIONE tardo-AUTUNNALE

Complice la risalita del minimo depressionario dal basso Tirreno verso l’Adriatico, quest’ultimo potrebbe richiamare ulteriore freddo dal settentrione e dare adito a precipitazioni nevose sull’ Appennino centrale. La rotazione ciclonica potrebbe apportare neve su Molise, Abruzzo, e Marche con coinvolgimento delle località Appenniniche fino a 1000 metri. Successivamente la depressione potrebbe poi risalire verso i paesi della Penisola Balcanica e dare spazio ad una nuova perturbazione in discesa dalla Francia . Ad ora tuttavia dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli matematici, essendo una possibilità per il meteo a medio-lungo termine.

Dopo un periodo piuttosto piovoso, ci troviamo in una condizione di tempo stabile su tutto il territorio. L’Italia è sotto il sole da nord a sud, fatta eccezione per qualche debole addensamento sull’ Appennino meridionale e sulla Sicilia. Le temperature in queste giornate potranno raggiungere diffusamente i 23-24°C grazie ad un contributo (seppur minimo) di aria più mite dai quadranti meridionali. Venerdì 09, si osserverà un aumento di nuvolosità di tipo alto sulle regioni settentrionali, sintomo dell’arrivo della fatidica perturbazione che farà irruzione sull’Italia e sull’Europa centro-meridionale. L’affondo sarà dei più classici in ingresso dalla porta del Rodano (Francia meridionale), con ingresso dai settori occidentali e depressione sul Tirreno . Il maltempo si manifesterà sulle regioni centrali con piogge e temporali diffusi. Entriamo nel vivo di questo peggioramento meteo !

Seconda decade di Ottobre, sempre all’insegna del maltempo

La tendenza al momento prevede un perdurare di condizioni instabili sul bacino Mediterraneo: proprio l’irruzione di questo fine settimana fungerebbe da apripista per l’ingresso di aria dalla Scandinavia per un periodo più lungo. Secondo il modello Americano GFS il maltempo potrebbe prolungarsi fino a metà mese, per poi lasciare spazio ad un’area anticiclonica di matrice Azzorriana sita fra Penisola Iberica e Italiana. Su questa finestra temporale non c’è ancora intesa fra i maggiori centri di calcolo, che per la prossima settimana vedono un asse perturbato discordante.