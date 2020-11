METEO – Aria di MALTEMPO per l’IMMACOLATA con FREDDO POLARE: tornerà anche la NEVE?

Rischio nubifragi a partire da domani in Italia

Dopo qualche giorno di Anticiclone, già a partire dalla giornata di domani venerdì 27 novembre, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono destinate notevolmente a peggiorare a causa della traslazione di un vortice ciclonico che si sta generando nelle ultime ore sul Mediterraneo occidentale e che si sposterà dunque in direzione del nostro Paese. Elevato rischio di nubifragi riguarderà in particolar modo le zone orientali della Sardegna, dove sono attesi accumuli anche molto alti.

Weekend molto perturbato, con possibili nubifragi al centro-sud

L'ulteriore avvicinamento del vortice ciclonico verso il Mediterraneo centrale determinerà un peggioramento delle condizioni meteo piuttosto visibile anche sul territorio peninsulare, con l'arrivo di nubifragi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Anche il settentrione risentirà dell'arrivo del maltempo, con fenomeni però mediamente nettamente meno intensi rispetto a quanto si osserverà più a sud, stando ai principali centri di calcolo.

Tendenza Immacolata 2020

Annunciata l’evoluzione meteo che terrà compagnia all’Italia fino al prossimo fine settimana, cerchiamo di dilungarci in un’analisi a lungo termine per stilare una tendenza circa ciò che dobbiamo attenderci per il giorno dell’Immacolata 2020. Se fino a ieri i principali centri di calcolo prospettavano una grande incertezza, oscillando tra l’Anticiclone e il freddo polare oggi sembrano essere leggermente più concordi in favore del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.