METEO – Aria di TEMPESTA su buona parte di ITALIA, diramata MASSIMA ALLERTA dalla Protezione Civile

Ennesima giornata di maltempo

Quella che è andata prefigurandosi per oggi è l’ennesima giornata di maltempo che ha sferzato sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni centro-settentrionali. La perturbazione, alimentata dalle correnti polari provenienti da latitudini più settentrionali, ha peraltro riportato la neve a quote molto basse e prossime alla pianura nella prima metà di giornata tra alessandrino e cuneese. Maltempo intenso anche in Toscana, dove diversi sono stati i danni e i disagi.

Domani aria di tempesta su buona parte dello stivale

Fin dalle prime ore della notte di domani domenica 6 dicembre le condizioni meteo in Italia risulteranno molto perturbate grazie ad una linea di convergenza estesa chilometri che va a raggiungere il Lazio: qui sono previsti nubifragi per buona parte della nottata e in particolare nel frusinate, ma i nubifragi continueranno ad imperversare anche sull’estremo nordest. Maltempo che successivamente si estenderà sul basso versante tirrenico e sul medio-alto settore adriatico, prima di scivolare sul basso versante adriatico entro la serata. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie sulle zone alpine; diffuse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Alto Adige, settori orientali e alpini di Lombardia e Piemonte, su Lazio centro-meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, sulla Campania settentrionale, su Calabria centro-meridionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Meridione, resto di Lazio, Abruzzo, Molise, su Umbria e Marche, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le restanti regioni, ad eccezione di Piemonte centro-meridionale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1300-1600 m sui settori alpini orientali, in locale calo fino agli 600-800 m, con apporti al suolo abbondanti; al di sopra dei 1200-1400 sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo moderati; al di sopra dei 1500-1800 m su quello centrale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in generale e sensibile diminuzione su regioni centro-meridionali, Emilia-Romagna e Veneto. Venti: da burrasca a burrasca forte sud-orientali su tutte le zone adriatiche, Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, in attenuazione nel corso della mattinata; forti dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente sui versanti tirrenici meridionali e coste della Toscana settentrionale; inizialmente di burrasca o burrasca forte meridionali sull’Appennino abruzzese, molisano e meridionale, in attenuazione fino a forti nel corso della giornata e in successiva rotazione da sud-ovest. Mari: da agitati a molto agitati l’Adriatico, lo Ionio e il Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.