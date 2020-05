METEO – Arriva il MALTEMPO specie tra domani e Mercoledì, pericolo GRANDINE e NUBIFRAGI al centro-sud ITALIA

Meteo Italia: maltempo man mano più intenso

L’Italia sta per assistere ad un generale peggioramento meteo con piogge e temporali non più soltanto sulle regioni più settentrionali del paese ma anche su quelle centrali prima e meridionali poi. Il tutto entro la giornata di Giovedì quando assisteremo ad un successivo miglioramento meteo con l’Anticicilone delle Azzorre in rimonta sul bacino del Mediterraneo. Nella giornata odierna si attendono piogge sulla Sardegna e sulle regioni centrali; le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da improvvise raffiche di vento e frequente attività elettrica. Temperature in calo al centro Italia rispetto i valori estivi dei giorni scorsi.

Piogge, temporali e grandine

La Primavera 2020 procede così il suo corso con fasi meteo soleggiate e calde generate dall’anticiclone africano, alternate con fasi più instabili e fresche generate dalle correnti atlantiche. Per la giornata di domani il tempo sarà fortemente instabile con piogge e temporali su molte regioni centro-settentrionali e Sardegna. Fenomeni convettivi in sviluppo e rapida espansione durante le ore pomeridiane e serali. Settimana per gran parte caratterizzata dal maltempo sulla nostra penisola: a pilotare l’instabilità sarà una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

Previsioni meteo Italia

Dopo l’ ondata di maltempo tra le prossime ore e le giornate di Martedì e Mercoledì, il sistema depressionario sul Mediterraneo occidentale tenderà nei prossimi giorni a muoversi verso Est favorendo un miglioramento del tempo sulla Sardegna. Una volta giunto sui Balcani tra tenderà a generare attività temporalesca nelle ore diurne lungo l’Appennino in estensione verso le zone costiere. Tempo in miglioramento nel fine settimana quando la goccia fredda si sarà definitivamente allontanata dalla nostra penisola e l’Anticiclone delle Azzorre avanzerà sull’Italia. Le temperature subiranno un generale aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi ma senza eccessi come nella scorsa settimana quando le temperature raggiungevano i 35°c al centro-sud Italia.