METEO – Arriva il SUPER ANTICICLONE, ma la pausa dal MALTEMPO sarà BREVE: ecco quando tornano i TEMPORALI

Bel tempo in tutta Italia

Nella giornata odierna è pressoché evidente il miglioramento delle condizioni meteo che questa volta coinvolge tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. I maggiori addensamenti nuvolosi si registrano lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, tuttavia risultano aridi di precipitazioni. Il generale miglioramento è dovuto alla rimonta anticiclonico di origine afroazzorriana il cui arrivo era stato già annunciato in questa sede nei passati giorni. Definitivo abbandono delle correnti atlantiche che comunque in queste ore si centrano sulla Penisola balcanica, e non mancano di portare ancora qualche effetto sul nostro Paese come vedremo nel prossimo paragrafo.

Violente raffiche di vento sul basso versante adriatico

Tuttavia, non basta il bel tempo a placare anche la ventilazione: una circolazione depressionaria comunque presente sulla Penisola balcanica e già citata in precedenza, favorisce proprio l’incanalamento dei venti sul settore adriatico, con la conseguente intensificazione delle correnti. Quest’oggi infatti, soprattutto sulle zone salentine, le raffiche di vento hanno anche superato i 60km/h, raggiungendo i 71km/h, mentre molto ventilato risulta su tutto il basso versante adriatico. Ventilazione vicina ai 50km/h sul resto del sud, come avevamo annunciato all’interno di un apposito editoriale.

Super anticiclone in Italia, ma…

Dunque in queste ore si è assistito ad un ritorno dell’Alta pressione di origine afroazzorriana sulla nostra Penisola, che ha scacciato definitivamente anche le ultime e residue correnti di maltempo di origine nordatlantica che fino alla giornata di ieri avevano causato disturbi temporaleschi localizzati nelle zone interne del centro-sud e della Sicilia. Nonostante il generale bel tempo tuttavia, le temperature che si registrano sul territorio nazionale sono tutt’altro che elevate, con clima tipico dell’estate settembrina. Ma come vedremo nel prossimo paragrafo, stando ai principali centri di calcolo, tale situazione proseguirà ancora per poco tempo.