METEO – arriva l’ANTICICLONE AFRICANO con TEMPERATURE ESTIVE, le conferme dai modelli!

Rapido peggioramento del tempo ad inizio settimana, locali piogge

Meteo – Il bel tempo che sta caratterizzando questa giornata pasquale, verrà ben presto sostituita da cieli via via più grigi ad inizio settimana, per il sopraggiungere di un debole impulso instabile. La Pasquetta, infatti, trascorrerà con molte nubi sull’Italia, seppur con fenomeni in arrivo sui settori occidentali solo a fine giornata; piogge attese Martedì 14 Aprile sul Centro-Sud Peninsulare, mentre le temperature perderanno qualche grado, specie al Nordest e settori adriatici. Il peggioramento, tuttavia, sarà piuttosto rapido e già da Mercoledì è atteso un nuovo aumento della pressione su tutte le Regioni; prosegue quindi un periodo decisamente secco e caldo sull’Italia, con le precipitazioni che risultano decisamente avare da ormai troppi mesi su molte Regioni del Centro-Nord.

Ondata di caldo confermata, dalla prossima settimana temperature oltre i +25°C

Meteo – Era un’ipotesi caldeggiata ormai da diversi giorni dai principali modelli matematici, ed anche con gli aggiornamenti odierni sono emerse ulteriori conferme sull’arrivo dell’anticiclone Africano per la prossima settimana; la persistenza di un’area ciclonica a ridosso delle Azzorre, richiamerà sul Mediterraneo centrale masse d’aria molto calde per il periodo, direttamente dall’entroterra africano. Secondo le proiezioni modellistiche, sono attese isoterme a 1500 metri in libera atmosfera, fino a +17°C in Sardegna, e diffusamente oltre i +10°C sul resto dell’Italia. Si tratta di valori più consoni con per la stagione estiva, determinando la prima vera ondata di caldo della Primavera; le temperature si porteranno diffusamente fino a +25°C, ma con punte superiori sulle due Isole Maggiori.

Valori attesi oltre la norma anche di 10°C!

Se l’entità dell’avvezione calda verrà confermata anche nei prossimi giorni, prepariamoci a vivere la prima vera ondata calda di stagione. Le temperature previste, infatti, potrebbero risultare superiori alle medie del periodo fino a 10°C , specie nei valori massimi. Le colonnine di mercurio tenderanno a salire già tra Mercoledì e Giovedì su tutta l’Italia, ma sarà nel corso del prossimo fine settimana che ci si attende il picco del caldo; i valori massimi diurni, infatti, supereranno i +25°C in molte località con valori fino a +26/+28°C sulle zone interne del Centro e localmente della Val Padana. Sulle due Isole Maggiori saranno possibili i primi +30°C di stagione, con tale soglia che potrebbe essere addirittura superata sulla Sardegna maggiormente esposta alla risalita della bolla calda.