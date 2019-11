METEO – Arriva la prima NEVE in PIEMONTE, ecco tutti i dettagli del peggioramento in ITALIA

Nuova perturbazione in arrivo in Italia

Italia nel mirino di una serie di perturbazioni di matrice nord-Atlantica in un contesto meteo prettamente autunnale. La prossima è in arrivo in queste ore con un peggioramento atteso sulle regioni nord-occidentali dove si prevedono nevicate man mano fino a quote molto basse così come potete vedere anche dalle immagini radar disponibili sul nostro sito.

Maltempo no stop in Italia

Il mese di Novembre noto come il più piovoso di tutto l’anno si conferma tale in tutta Italia dove continuerà ad incidere il maltempo. Ora persino con le nevicate fino a quote molto basse sulle regioni settentrionali e soprattutto sul Piemonte durante la serata odierna con i fiocchi che scenderanno fino a 200 metri di quota sul cuneese, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito.

Neve in arrivo sul Piemonte

Si tratterà di un intenso peggioramento meteo, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. La neve cadrà fino a bassa quota sul Piemonte, specie sul cuneese con accumuli previsti anche abbondanti sulle Alpi. Possibili fiocchi anche a Torino, Ivrea e Biella tra la serata odierna e le prime ore della giornata di domani, Venerdì 15 Novembre.