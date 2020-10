METEO – arrivano conferme sul nuovo peggioramento in ITALIA, ecco quando

Dopo una lunga fase instabile, parentesi soleggiata sull’Italia

L’Italia è stata bersagliata nei primi giorni di Ottobre da più perturbazioni di origine atlantica; in particolar modo il centro-nord è stato sotto l’influsso di insidiose e durature correnti meridionali che hanno alimentato sistemi temporaleschi organizzati piuttosto rilevanti. Il maltempo in questa occasione non ha risparmiato affatto le regioni che soffrono di più questa tipologia di configurazioni: infatti le esondazioni sono state numerose fra Piemonte e Liguria, dove localmente gli accumuli pluviometrici hanno anche superato i 600 mm in 24 ore. Sul nord-ovest sono stati svariati i danni alle infrastrutture come ponti e strade; anche le abitazioni a ridosso dei corsi d’acqua sono stati danneggiati con veri e propri crolli strutturali. Nelle prossime ore invece avremo una graduale attenuazione dell’instabilità con un generale miglioramento delle condizioni meteo.

Il maltempo lascia l’Italia, ecco l’evoluzione meteo

Nella giornata di Lunedì 05 Ottobre saranno ancora possibili sparsi piovaschi sulla Penisola specialmente al mattino. Tra Lunedì e Martedì il maltempo sarà relegato al sud Italia, dove l’influsso delle correnti instabili occidentali darà adito a precipitazioni specialmente sui settori costieri dell’estremo sud (fra Calabria, Puglia e Sicilia). Altrove sarà possibile nuvolosità irregolare, in un contesto generalmente stabile. Ancora qualche piovasco al centro-nord fra Martedì 06 e Mercoledì 07 Ottobre, di esigua rilevanza. Cambio di scenario poi successivamente: infatti le temperature sono attese in aumento su gran parte della Penisola a partire da metà settimana.

Incremento delle temperature a causa dell’Anticiclone

La modellistica previsionale concorda in maniera omogenea su un aumento diffuso delle temperature a partire da Mercoledì 07 Ottobre . In questa fase avremo una breve pausa dal maltempo, con un incremento termico specialmente sulle regioni del centro-sud. Inizialmente avremo valori intorno ai 18-22°C sulla Penisola, ad eccezione dell’estremo sud dove si potranno verificare punte localmente più elevate. In seconda battuta avremo un aumento del caldo diffuso, con possibili picchi di 24-25°C sulle principali città Italiane, altrove temperature fino a 20°C specialmente sul settentrione. La brevissima “Ottobrata” avrà le ore contate dalla giornata di Sabato 10 Ottobre, quando è previsto un nuovo peggioramento che interesserà dapprima le regioni di confine.