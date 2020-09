METEO – Assaggio invernale sull’Italia, NEVE in appennino e brusco calo delle temperature

Neve fin sotto i 1500 metri su Alpi ed Appennino centro-settentrionale

Meteo – Mese di settembre 2020 dai due volti sull’Italia. Dopo un avvio a tratti estivo con caldo e tempo stabile, in questa ultima fase mensile il Paese si è ritrovato prima in pieno autunno per poi passare nelle ultime ore ad “assaggiare” la prima neve di stagione anche a quote relativamente basse. L’aria fredda che ha accompagnato la saccatura nord atlantica ha favorito nella serata di ieri nevicate lungo l’Arco Alpino fin sotto i 1500 metri, con i fiocchi che sui settori di confine altoatesine si sono spinti fino ai 1100-1200 metri; neve abbondante a Livigno, dove il manto nevoso supera i 10 cm, così come a Madonna di Campiglio. Nel corso della notte l’aria fredda ha determinato un brusco calo delle temperature anche al centro, con la neve che sui Monti Simbruini si è spinta fino ai 1300-1400 metri, ed attorno ai 1400-1500 metri sul resto dell’Appennino centrale.

Temperature in deciso calo, minime fin sotto i +10°C

Meteo – L’aria fredda in discesa dal nord Atlantico ha fatto il suo ingresso con decisione sull’Italia, portando una severe ondata di maltempo; le temperature sono letteralmente crollate nelle ultime ore su tutto il centro-nord, favorendo come anticipato anche la prima neve di stagione fin sotto i 1500 metri. Le temperature notturne hanno subito un brusco calo rispetto ai giorni scorsi, localmente anche di oltre 10°C. Sulla Pianura Padana spiccano valori minimi di +4/+6°C nel vercellese, astigiano e novarese; i valori minimi tuttavia sono scesi al di sotto dei +10°C su gran parte del nord Italia, salvo qualche eccezione. Freddo notturno anche nelle zone interne del centro, con un valore minimo a Firenze di +8°C, mentre nel lucchese si è scesi fino a +6/+7°C. Temperature minime in crollo anche nel Lazio, dove a Roma si sono toccati i +11/+12°C, quando solo pochi giorni fa si faticava a scendere al di sotto dei +20°C. L’aria fredda sta scivolando verso sud, con le temperature destinate a scendere ulteriormente anche sulle regioni meridionali.

Domenica di maltempo al centro-sud, forti piogge e neve in alta montagna

Meteo – La ferita barica che si è venuta a creare sull’Europa centro-meridionale non sarà cosi facile da “ricucire”; un nuovo intenso peggioramento è atteso su parte dell’Italia nella giornata di domani. In particolare un centro di bassa pressione prenderà forma nella prossima notte a ridosso della Sardegna, risalendo gradualmente verso il medio Tirreno. Piogge estese fin dal mattino interesseranno Lazio, Abruzzo, Campania, Toscana meridionale e Molise; residui fenomeni sulla Sardegna e Triveneto. Maltempo atteso nella seconda parte di giornata su gran parte del centro-sud e Sicilia, con rischio forti piogge e temporali in particolare tra Lazio, Campania e Sicilia. Neve sull’Appennino a quote superiori rispetto ad oggi, ovvero in aumento dai 1500-1600 metri fino ai 1800-2000 metri. Maltempo prolungato o torna l’anticiclone? Vediamo la tendenza nella prossima pagina!