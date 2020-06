METEO – ASSALTO ATLANTICO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Nelle ore successive e a partire già dalla mattinata odierna, le condizioni meteo sono migliorate sulle regioni centro-settentrionali con la cessazione dei fenomeni, ma sono peggiorate al sud, con lo spostamento del maltempo verso meridione. Questo a causa dello scivolamento del minimo depressionario sul Mare Jonio , responsabile di fenomeni anche intensi, appunto, sui settori omonimi questo pomeriggio. Nel corso della serata e con la traslazione del minimo depressionario predetto verso la Penisola balcanica, fenomeni intensi e a carattere temporalesco colpiranno la Puglia, dove non si esclude anche qualche nubifragio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria, sui restanti settori alpini, alta Toscana, Puglia meridionale, Calabria centrale tirrenica e meridionale, Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia e Puglia meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile aumento al Centro-Sud. Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Sicilia e Calabria ed al primo mattino sulla Puglia; tendenti a forti sud-occidentali sulla Liguria. Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati al mattino Tirreno meridionale e Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 6 giugno 2020: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Puglia: Salento, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura e costa romagnola, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali.

Interessati dunque i seguenti capoluoghi: Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Milano, Monza, Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia.