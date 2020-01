METEO – ATTACCO al VORTICE POLARE, possibile ONDATA di FREDDO ARTICO in ITALIA con NEVE a quote BASSE, ecco quando

L’Anticiclone si estende su tutta l’Europa centro-occidentale

L’Anticiclone è tornato alla carica non solo del nostro Paese ma anche dell’intera Europa centro-occidentale già da quasi una settimana, dopo la breve fase fredda che ha interessato l’Italia in concomitanza della festività dell’Epifania. Ciò ha comunque apportato sulla nostra Penisola condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto e condito da cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Nonostante questo, le temperature si aggirano attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra.

Qualche acquazzone stasera sul crotonese

Una goccia fredda di origine atlantica insiste sul basso Mediterraneo da diversi giorni e nelle ultime ore è anche alimentata da correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale. Ciò riattiverà la goccia fredda causando del maltempo sulle aree joniche della Calabria, in special modo il crotonese. I fenomeni risulteranno comunque perlopiù occasionali e di debole entità, con accumuli altrettanto scarsi. Qualche fiocco di neve potrebbe interessare le zone interne a quote superiori ai 1300/1400 metri.

Possibile svolta in terza decade?

La seconda decade trascorrerà quasi tutta all’insegna delle correnti più miti e anticicloniche provenienti dalle Isole delle Azzorre, salvo poi una possibile ondata di forte maltempo invernale in arrivo per il prossimo weekend, di cui abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un altro articolo. Quest’ondata di maltempo potrebbe rappresentare la svolta per la terza decade del mese, con l’inverno che tornerebbe a fare la voce grossa.