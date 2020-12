METEO – ATTACCO ARTICO in arrivo per NATALE, ma GRAVE INCERTEZZA sulla quota NEVE, tutti i dettagli

Prime locali piogge sulla Sardegna, meglio altrove oggi

Nella giornata odierna le immagini satellitari coadiuvate dall’utilizzo del radar meteorologico entrambi a nostra disposizione hanno evidenziato condizioni meteo di generale e visibile stabilità, con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Qualche prima nota di locale maltempo si è registrata invece sulla Sardegna a causa dell’avvicinamento di una flebile saccatura atlantica in arrivo dai quadranti occidentali, come avevamo correttamente previsto nella giornata di ieri.

Correnti atlantiche in arrivo dal Mediterraneo occidentale

Le condizioni meteo di stabilità dunque portate in Italia per gran parte di questa settimana (salvo qualche eccezione sui settori nordoccidentali riscontrata nella giornata di martedì 16 dicembre) da un robusto campo di Alta pressione di matrice azzorriana, sono destinate a soccombere a causa dell’arrivo di una flebile saccatura di origine atlantica come scritto in precedenza, che riporterà il maltempo nel fine settimana ormai imminente.

Per Natale tendenza al freddo e al maltempo, ma grave incertezza sulla quota neve

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo della prossima settimana con particolare riferimento alla giornata di Natale nonché 25 dicembre, i principali centri di calcolo sembrano propendere per una fase invernale che renderebbe per alcune (o molte) zone un “Bianco Natal” con l’arrivo di nevicate localmente anche intense. Tuttavia, c’è molta incertezza riguardo l’incisività dell’ondata fredda artica in questione, in particolare sulla quota neve. Vediamo perché.