METEO – ATTACCO ATLANTICO sull’ITALIA, violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, ecco quando e dove

Disturbi temporaleschi al nord da diversi giorni

E’ da qualche giorno che, nonostante la presenza di un campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale che riguarda soprattutto le regioni centro-meridionali (come vedremo nel prossimo paragrafo), le condizioni meteo appaiono però perturbate in alcuni settori del nord Italia, talvolta con temporali estremamente localizzati quanto intensi. Nel caso di ieri ad esempio, un violento temporale con grandine si sarebbe abbattuto sul basso Piemonte, innescando persino la formazione di una tromba d’aria. Ma anche nel pomeriggio odierno diversi sono i temporali attualmente attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle aree meridionali dell’Emilia-Romagna, a ridosso delle montagne.

Al centro-sud condizioni di assoluta stabilità da inizio settimana

Come accennato nel precedente paragrafo, è da inizio settimana e precisamente da lunedì 20 luglio che le zone dell’Italia centro-meridionale, nessuna esclusa, osserva condizioni meteo di assoluta e visibile stabilità. Questo grazie alla rimonta anticiclonica di matrice africana che ha peraltro riportato le colonnine di mercurio a misurare valori decisamente oltre la media del periodo in alcuni casi, con picchi di temperature che quest’oggi hanno raggiunto ben +36/+37°C a fronte di +33/+34°C diffusi. Stando ai principali centri di calcolo però, la situazione è destinata a cambiare nel breve, come vedremo.

Prossime ore ancora maltempo al nord

Nel corso delle prossime ore lo scorrimento di correnti più fresche e umide di matrice atlantica sul nord Italia determineranno ancora la formazione di maltempo talvolta anche intenso, con temporali con possibili fenomeni grandinigeni associati che potrebbero colpire in maniera localizzata più aree del settentrione. E’ proprio grazie al fluire di aria più fresca ad alta quota peraltro che le regioni settentrionali, ad esclusione di alcune aree dell’Emilia-Romagna, hanno osservato un maggior contenimento delle temperature che spesso si sono aggirate intorno alla media del periodo o comunque poco oltre.