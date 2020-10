METEO – ATTACCO AUTUNNALE sull’ITALIA, in arrivo ACQUAZZONI e NUBIFRAGI, ecco quando e dove

Situazione ancora piuttosto tranquilla

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono decisamente stabili ancora pressoché ovunque, dopo che qualche piovasco ha interessato nel corso di questa mattinata il palermitano, il salento e localmente la Calabria jonica con rovesci tuttavia rapidi capaci di causare accumuli altrettanto bassi in talune zone. All’incirca quello che ci si aspettava o poco meno, dal momento che nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un’allerta valida proprio per questi settori. Il quadro meteorologico è però destinato a mutare repentinamente già a partire dalle prossime ore come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossime ore peggiora al nordovest

Tuttavia, dal quadro sinottico appare evidente un progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica che minaccia la struttura dell’Alta pressione causandone il cedimento già in questi minuti: il peggioramento sarà evidente però non prima di questa sera con i primi piovaschi in ingresso sulla Liguria in successiva intensificazione nella seconda parte di serata, quando fenomeni colpiranno anche le zone interposte tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale (in particolare il varesotto). Per informazioni più dettagliate riguardo anche la quota neve iniziale, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Ondata di maltempo autunnale alle porte del Paese, inizialmente coinvolto solo il nord Italia

Il progressivo avvicinamento della saccatura, coadiuvato da un profondo centro di bassa pressione che si genererà sulla Francia, determinerà condizioni di maltempo anche spiccato inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali. Il peggioramento di questa sera, sarà solo il preludio di quello che è attualmente previsto per la giornata di venerdì 2 ottobre. I principali centri di calcolo mostrano infatti un rinforzo della ventilazione proveniente dai quadranti meridionali che, schiantandosi sulle Alpi provocano il cosiddetto effetto stau, capace di portare fenomeni persistenti e talvolta anche intensi sulle zone alpine e subalpine. In questo caso le zone tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale potrebbero raggiungere cumulati molto elevati ed oltre i 200 millimetri in 24 ore. Accumuli elevati attesi anche sull’alto Veneto e aree di confine con il Trentino.