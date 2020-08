METEO – ATTACCO di MALTEMPO in ITALIA con TEMPORALI e GRANDINATE, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Italia nel limbo tra il sole e i temporali

La nostra Penisola risulta oggi come da qualche giorno a questa parte nel limbo tra il sole e i temporali: questo perché il promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che si affaccia sul Mediterraneo centrale è disturbato ai suoi bordi dalla presenza di due saccature di maltempo, la prima in affondo verso la Penisola iberica, la seconda verso quella balcanica. Si è dunque profilata la tipica configurazione ad omega blocking, che tipicamente porta un’ondata di bel tempo prolungata nelle aree coinvolte. Tuttavia, le correnti più fresche e umide di queste saccature, riescono a infiltrarsi sul nostro Paese, dove portano qualche disturbo temporalesco.

Zone interne esposte alla convezione termoconvettiva

In assenza della strutturazione di un vero e proprio minimo depressionario, le condizioni meteo tendono a peggiorare sull’Italia solo a partire dalle ore pomeridiane, con lo scoppio dell’instabilità termoconvettiva. Al solito sono le zone interne del Paese a farne le spese maggiormente, anche se occasionali sconfinamenti hanno interessato localmente le aree costiere del basso versante tirrenico, in particolar modo quello tra Basilicata, Campania e Calabria. Già nel corso della corrente serata però, i fenomeni stanno subendo una graduale attenuazione, come avevamo annunciato in un editoriale pomeridiano.

Altra giornata di maltempo domani

Nella giornata di domani mercoledì 12 agosto la lenta progressione di correnti più fresche ed umide dai quadranti occidentali porteranno disturbi maggiori all'Anticiclone che è dunque costretto a cedere soprattutto sulle zone nord. Dopo residui acquazzoni nelle prime ore di giornata infatti, è nuovamente nel pomeriggio che si attendono i fenomeni più intensi e accompagnati da attività temporalesca e occasionali grandinate: essi interesseranno principalmente l'arco alpino e le pianure antistanti. In serata un nuovo fronte perturbato prenderà vita in Piemonte e sarà foriero di violenti temporali in spostamento verso oriente. Qualche temporale plausibile anche localmente sull'Appennino centro-meridionale, asciutto con temperature estive nel resto del Paese.