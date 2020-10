METEO – ATTACCO di MALTEMPO nel WEEKEND sull’ITALIA, CALANO TEMPERATURE e QUOTA NEVE, i dettagli

Ottobrata in grande stile sull’Italia

Nelle ultime ore si è constatato un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia con ampie schiarite e clima tutto sommato gradevole soprattutto nelle ore diurne. Questo grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano che, nel tentativo (evidentemente riuscito) di tornare a prendere il controllo del bacino del Mediterraneo centrale, ha spazzato via le correnti di maltempo residue che nella giornata di ieri hanno portato instabilità comunque intensa, a tal punto che qualche danno e disagio si è verificato persino nella Capitale. In atto dunque la classica ottobrata, ma quanto durerà?

Ottobrata non durerà più di un paio di giorni

L’Anticiclone dunque assicura condizioni di visibile stabilità ovunque, salvo locali addensamenti al meridione che si sono ritrovati quest’oggi a causa di una circolazione secondaria più umida proveniente dal settore balcanico comunque incapace di portare fenomenologia al suolo. Classica ottobrata con temperature miti e gradevoli di giorno, mentre risultano piuttosto fresche la notte a causa dei primi cenni di inversione termica in pianura. Tuttavia, tali condizioni si rinnoveranno e si protrarranno fino alla giornata di domani venerdì 9 ottobre, prima dell’arrivo di un nuovo peggioramento.

Weekend travagliato dall’arrivo del maltempo

In effetti già a partire dalla prima parte del prossimo fine settimana e dunque da sabato 10 ottobre, è previsto un visibile cambio di assetto barico sullo scacchiere del Mediterraneo dai principali centri di calcolo, con un affondo perturbato che taglierà l’Anticiclone come burro e affonderà quasi senza alcuna resistenza sulla nostra Penisola. In un primo momento il maltempo interesserà esclusivamente il nord Italia, con nevicate mediamente fin sui 1400/1500 metri sulle Alpi nordorientali, in progressivo e locale calo (specie a ridosso del settore carnico) nella mattinata di domenica fin sui 1000/1100 metri. Contemporaneamente il fronte instabile sospinto dal fronte freddo della perturbazione attraverserà la Pianura Padana raggiungendo le regioni centrali.