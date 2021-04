METEO – ATTACCO PERTURBATO e forte MALTEMPO in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco le città colpite

Crescenti disturbi nuvolosi in arrivo in serata

Un campo di Alta pressione ha causato un miglioramento nitido delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a seguito del maltempo invernale che l’aveva colpita nella prima parte di questa settimana. Tuttavia, un nuovo affondo perturbato, questa volta di natura atlantica, sembra interessare il Mediterraneo centro-occidentale, con i primi disturbi nuvolosi in ingresso nel corso della serata corrente soprattutto sul versante tirrenico.

Domani forte maltempo in arrivo in Italia

A partire da domani sabato 10 aprile si aprirà un weekend foriero di maltempo: già dalla tarda mattinata i primi rovesci e acquazzoni interesseranno l’alessandrino: successivamente il maltempo, accompagnato anche da attività elettrica, si estenderà a buona parte del nordovest e in serata anche su buona parte del settentrione (nordest escluso). Con l’avanzare delle ore inoltre, i fenomeni si intensificheranno in particolare in Liguria, dove in serata non sono esclusi locali nubifragi. Condizioni di tempo più stabile e asciutto invece sul resto della Penisola.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio, su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna centro-occidentale ed Appennino romagnolo, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Piemonte meridionale, alta Toscana ed Appennino Emiliano. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sulle Alpi occidentali, con apporti da deboli a moderati; in calo dalla sera fino a 1000 m sul Piemonte meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento le minime, localmente sensibile. Venti: forti dai quadranti meridionali su Sardegna, Sicilia occidentale, Liguria, settori costieri di Lazio e Toscana, con locali raffiche di burrasca. Mari: da molto mosso a localmente agitato il Tirreno occidentale ed il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali. Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.