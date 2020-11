METEO – ATTACCO PERTURBATO in arrivo per la PROSSIMA SETTIMANA: tornano le PIOGGE, ecco dove

Condizioni di stabilità in Italia

Anche quest’oggi come da diversi giorni a questa parte, eccezion fatta per mercoledì 4 novembre quando lo scorrimento di correnti perturbate sulle regioni nordoccidentali aveva causato qualche pioggia proprio sui settori occidentali con nuvolosità in aumento su tutto il versante tirrenico, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono stabili, seppur non sempre accompagnate da cieli sereni o al più poco nuvolosi. Quest’oggi infatti, come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche disturbo nuvoloso è imperversato sulle regioni meridionali.

Nuvolosità sui settori meridionali peninsulari

Mentre infatti sulle regioni centro-settentrionali albergava il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque, diverso il discorso è stato per quelle meridionali, alle prese con una blanda circolazione depressionaria che hanno fatto sì di portare qualche ammasso nuvoloso talvolta anche consistente ma scarico di precipitazioni. Tale flusso nuvoloso ha riguardato soprattutto le zone peninsulari, anche se qualche addensamento non ha mancato di coinvolgere anche la Sicilia. A prevalere sono però comunque stati gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano, con nebbie o foschie in Pianura Padana e nelle vallate interne tra la notte e la mattina.

Weekend stabile con qualche disturbo, poi cedimento visibile dell’Alta pressione

Nel fine settimana ormai alle porte è previsto il continuo predominio dell’Anticiclone afroazzorriano, nonostante però le correnti umide che scorrono sui suoi bordi nordoccidentali e sudorientali ne determinino qualche disturbo di maltempo, soprattutto per l’appunto all’estremo nordovest e all’estremo sud Italia (in particolare la Sicilia). Successivamente l’Alta pressione avrà maggiori difficoltà a contrastare l’ondulazione repentina del flusso atlantico, con il risultato che le correnti perturbate raggiungeranno il Mediterraneo centrale senza però portare una perturbazione organizzata.