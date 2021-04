METEO – ATTACCO POLARE in arrivo in ITALIA con CALO TERMICO e NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

Verso un miglioramento da questo pomeriggio, ma con residui acquazzoni su alcune zone del sud

L’abbandono del fronte di maltempo che ha portato i suoi ultimi effetti in mattinata soprattutto sul basso versante adriatico, con gli ultimi rovesci, le condizioni meteo si trovano in deciso e generale miglioramento questo pomeriggio sull’Italia, fatto salvo per qualche acquazzone anche intenso che ha interessato le zone sudoccidentali della Sardegna. In serata tuttavia, sarà ancora possibile qualche piovasco nelle aree meridionali dello stivale, SCOPRI QUALI.

Temperature in generale e netta flessione

Sebbene l’ondata di maltempo non abbia interessato distese aree della nostra Penisola, quello che è invece evidente è il calo, in alcuni casi un vero e proprio crollo, delle temperature che ha riguardato pressoché tutte le località dello stivale. Questo a causa dell’intrusione di correnti più fresche di natura nordatlantica che hanno riportato i valori termici in media o addirittura ad essa inferiori. La primavera è costretta ad arrestarsi, con l’arrivo di correnti ancora più fredde nella settimana ormai subentrante, dopo che qualche giorno fa aveva portato picchi di temperature fino a +28°C e oltre in Pianura Padana.

Attacco polare in arrivo dopo le feste pasquali

Dopo una Pasquetta che trascorrerà sulla nostra Penisola comunque con pochi disturbi di maltempo e che riguarderanno soprattutto la Sicilia, si aprirà una fase ancora più fredda grazie ad un colpo di coda dell’inverno. L’affondo di una saccatura di origine polare marittima infatti porterà i primi effetti tangibili già a partire dalle primissime ore della notte di martedì 6 aprile e si reitererà almeno per 2 o 3 giorni, come vedremo nel prossimo paragrafo.