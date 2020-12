METEO – ATTACCO POLARE, MALTEMPO con NEVICATE a BASSA QUOTA in arrivo nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Vortice polare in sofferenza nelle ultime settimane

Dopo una buona parte di novembre dove ha avuto un periodo di forma straripante, con una fase anticiclonica che aveva interessato l’Italia, ecco che gli Anticicloni planetari hanno nelle ultime settimane rifilato una serie di attacchi combinati al vortice polare, facendolo andare in sofferenza: tale stato di sofferenza ha garantito un dicembre particolarmente instabili e con il frequente scorrimento di correnti polari nel Mediterraneo centrale.

Anche oggi maltempo

Nella prima parte della giornata odierna residue correnti polari che negli scorsi giorni hanno portato la neve fino su gran parte delle principali città settentrionali, hanno causato le ultime note di maltempo sulle regioni meridionali, con acquazzoni isolati o al più sparsi. Migliora invece sulle regioni centrali, almeno temporaneamente, su gran parte delle quali alberga ora il bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tale situazione è destinata però a mutare nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Nelle prossime ore nuovi influssi polari dai quadranti nordoccidentali

Va però preparandosi già in queste ore un nuovo impulso polare che porterà rinnovate condizioni di maltempo sull’Italia nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni. In serata in particolare, stando ai principali centri di calcolo, nuove piogge e rovesci potranno interessare l’alto versante tirrenico, ancor più precisamente le aree interposte tra la Toscana e la Liguria; tornerà dunque a nevicare sull’Appennino Tosco-Emiliano a partire dai 700/800 metri, localmente anche più in basso.