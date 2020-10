METEO – ATTACCO POLARE nelle PROSSIME ORE: BUFERE di NEVE in arrivo, ecco dove

Esaurita l’ondata di maltempo che ha portato accumuli eccezionali al nordovest

L’ondata di violento maltempo che ha causato accumuli di pioggia eccezionali con valori record in alcune zone del nordovest e soprattutto del Piemonte è andata ad esaurirsi nelle passate ore, portando un miglioramento delle condizioni meteo su queste zone. La ventilazione di scirocco ha cessato la sua attività anche al sud dopo che nella giornata di ieri ha portato temperature davvero elevate e prossime localmente ai +40°C. Tuttavia, come vedremo anche nel presente editoriale, un nuovo impulso di maltempo è alle porte dell’Italia e porterà una nuova ondata di piogge e possibili temporali.

Prime piogge in ingresso sulla Liguria

Un nuovo impulso di maltempo proveniente dai quadranti nordoccidentali determinerà dunque una nuova ondata di piogge e possibili temporali che interesserà essenzialmente le regioni centro-settentrionali, portando fenomeni talvolta intensi soprattutto tra lo spezzino e l’alta Toscana. Attualmente le prime piogge stanno colpendo la Liguria centro-occidentale e localmente il nord Italia, ma concentrarsi sugli effetti che questa perturbazione porterà dal punto di vista delle piogge non è l’obiettivo del presente editoriale: quello su cui ci soffermeremo è sulle nevicate attese nelle prossime ore.

Impulso di origine polare sull’Italia

Il nuovo impulso che la saccatura di maltempo sta ricevendo in queste ore è di origine polare marittima. Presenterà pertanto carattere più freddo di quello che ha interessato il nostro Paese fino alla prima parte di ieri, anche grazie al fatto che non richiamerà venti caldi di matrice sciroccale. L’arrivo di queste correnti polari porteranno però i loro maggiori effetti ad alta quota, grazie proprio alle caratteristiche fisiche della matrice d’aria molto fredda in quota e mitigata dal passaggio in Oceano nei bassi strati. Il calo termico sarà dunque sensibile soprattutto in montagna, laddove è previsto l’arrivo di nevicate anche abbondanti stando ai principali centri di calcolo.