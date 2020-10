METEO – ATTACCO POLARE sull’ITALIA, in arrivo forti NEVICATE nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

L’autunno è una furia su tutto l’emisfero boreale

Autunno no stop quindi sull’Italia con poche e brevi pause anticicloniche una volta ogni diversi giorni. E’ questo il trend verso cui sta andando la stagione autunnale attuale, una tra le più dinamiche degli ultimi anni. Il perseverare di numerosi scambi meridiani sul Mediterraneo centrale è determinato essenzialmente da un vortice polare molto disturbato dall’azione degli Anticicloni planetari. Per giunta, anche l’attività uraganica in Oceano Atlantico appare molto vivace: l’ultimo uragano, l’Uragano Delta, ha colpito nella giornata di ieri le coste meridionali degli Stati Uniti, in particolare la Louisiana, con danni importanti.

Neve anche molto al di sotto dei 1000 metri tra mattina e pomeriggio odierno, ancora maltempo nelle prossime ore

Il fronte di maltempo che sta momentaneamente investendo diversi settori italiani ha portato anche un generale calo delle temperature laddove ha colpito e sulle regioni nordorientali, a sua volta responsabile di un abbassamento consistente della quota neve: fiocchi infatti sono oggi scesi abbondantemente sotto i 1000 metri e fin sui 750 metri al nordest, imbiancando persino il Tarvisio. Nelle prossime ore è atteso ancora il persistere dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Triveneto, in Emilia-Romagna, in Toscana (zone centro-meridionali soprattutto), Campania, Molise e foggiano, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Quota neve in rialzo sui 1200/1300 metri, bufere di neve nelle prossime ore

Come scritto in precedenza, nel clou del peggioramento tra mattina e pomeriggio con l’aria fredda di origine polare marittima in ingresso sulla nostra Penisola testimoniata anche dalle forti raffiche di bora che a Trieste hanno impedito il corretto svolgimento della Barcolana, la neve ha raggiunto quote veramente basse sul nordest e intorno ai 750 metri imbiancando il Tarvisio. Questa sera grazie ad un lieve richiamo di aria più calda, la quota a cui scenderanno i fiocchi risalirà intorno ai 1200/1300 metri e solo localmente sarà più bassa soprattutto in Trentino. I fenomeni sono previsti anche forti, ma in progressiva attenuazione fino alla mattinata di domani lunedì 12 ottobre.