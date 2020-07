METEO – Attenzione a FULMINI e ACQUAZZONI sull’ITALIA, zone colpite prossime ORE e GIORNI

METEO : la terza settimana di luglio inizia con un flusso di correnti fresche e instabili attivo sulla nostra Penisola, vediamo i dettagli

Buongiorno e bentrovati dal Centro Meteo Italiano. Nelle prossime ore sull’Italia torneranno a formarsi temporali sparsi sui rilievi grazie al flusso di correnti fresche e instabili che sono attive ormai da ieri sera su gran parte della nostra Penisola. Si tratta di un piccolo break estivo che per diverse regioni significa temperature anche al di sotto della media del periodo, specie al Nord Est e sui settori del medio-alto adriatico. In questa prima frazione settimanale sembrerebbe quindi che andremo incontro a fulmini e acquazzoni in formazione sui rilievi alpini ed in locale sconfinamento sui settori pianeggianti più esposti: molto dipenderà dalla disposizione delle correnti in quota che mediamente dovrebbero mantenersi occidentali o nord occidentali. Nella giornata di domani su Alpi e Appennino meridionale i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, mentre maggiori schiarite le avremo sulle coste tirreniche ed in Sardegna dove la tendenza sembrerebbe sorridere in termini di stabilità meteorologica. Vediamo però nel dettaglio quali saranno oggi e domani i settori più colpiti.

TEMPORALI di OGGI e DOMANI sull’ITALIA, Alpi e Centro-Sud Italia nel mirino degli acquazzoni improvvisi

Come spesso avviene nei mesi estivi lo sviluppo dell’attività temporalesca è improvviso e talvolta poco prevedibile (almeno come tempistiche). In questo editoriale cercheremo però di delimitare quali saranno le aree a maggior rischio nelle prossime ore e nella giornata di domani. Al pomeriggio di oggi i fenomeni temporaleschi tenderanno a svilupparsi perlopiù sulle Alpi occidentali oltre che sui rilievi del Lazio centro-meridionale: particolare attenzione alla città di Frosinone dove potrebbe svilupparsi una cella temporalesca anche di forte intensità. Nelle ore serali e notturne vanno invece seguiti i settori di alto Piemonte e alta Lombardia, dove è atteso il transito di un fronte instabile che potrebbe portare allo sviluppo di qualche acquazzone accompagnato anche da locali temporali. Sul resto della Penisola prevarranno invece condizioni di tempo sostanzialmente stabile e asciutto.

Tra mercoledì e giovedì instabilità in ulteriore aumento al Nord

Prima di un ormai probabile week end caratterizzato non solo dal fresco ma anche da condizioni di instabilità diffusa, il Nord Italia deve passare necessariamente per l’ennesima circolazione instabile che potrebbe portare locali temporali sulle pianure a cavallo tra la sera di mercoledì e le prime ore di giovedì. Al momento però i modelli matematici, specie quelli ad alta risoluzione, devono ancora entrare nei dettagli ed in un range dove possiamo permetterci maggiore attendibilità nei nostri bollettini meteorologici. Ciò che si evince comunque è che non sono esclusi temporali anche di forte intensità sulle aree pianeggianti di Piemonte e medio-alta Lombardia. Al pomeriggio di mercoledì bisogna fare particolarmente attenzione anche allo sviluppo dell’attività temporalesca lungo l’arco appenninico centro-meridionale, che potrebbe ripetersi intensa rispetto a quanto atteso nella giornata di domani. Nella pagina successiva dell’editoriale invece una panoramica generale su quanto potrebbe avvenire nel prossimo fine settimana.