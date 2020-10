METEO – ATTENZIONE ACQUA ALTA a Venezia: un appuntamento con la STORIA per il Mose, i dettagli

Tornato il maltempo in Italia, primi danni in Liguria

Terminata la breve fase di intermezzo garantita da una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana che ha avvolto l’Italia per la prima parte di questa settimana, ora è tornato il maltempo ed è tornato a farlo come usualmente accade ultimamente: in maniera intensa e tale da provocare disagi ingenti e danni. Pronti via nel corso della mattinata un violento nubifragio si è abbattuto nello spezzino provocando l’esondazione di un corso d’acqua e molti allagamenti che hanno ripercosso i disagi inevitabilmente anche sulla viabilità. Intense mareggiate con onde alte fino a 4 metri sul Ponente Ligure.

Italia sotto correnti di scirocco

La presenza di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale coadiuvata da centro di bassa pressione presente sulla Francia determina richiami di venti sciroccali praticamente su tutto il nostro Paese, con temperature che hanno quindi inevitabilmente subito un primo rialzo sensibile al meridione con valori che resteranno alti anche nelle ore notturne nel palermitano a causa dell’effetto favonico. Nelle prossime ore la ventilazione sostenuta di scirocco favorirà l’insistenza di piogge e acquazzoni anche intensi soprattutto sull’alto Piemonte, dove sono attesi cumulati elevati e localmente eccezionali.

Acqua alta a Venezia, domani un appuntamento con la storia per il Mose

La ventilazione di scirocco inoltre determina anche un ingrossamento delle maree sull’alto versante adriatico, con acqua alta a Venezia: un caso analogo è avvenuto lo scorso novembre, quando la marea si innalzò oltre il metro e 50 sfiorando il record di sempre. All’epoca ci furono non pochi danni e disagi a causa dell’innalzamento delle acque, adesso però c’è il Mose che potrebbe limitare i danni, un’opera ingegneristica che tratta di un sistema a dighe mobili. Nella giornata di oggi la marea ha superato di poco già il metro, ma nella giornata di domani sabato 3 ottobre potrebbe innalzarsi oltre il metro e 30 facendo scattare il meccanismo di funzionamento del Mose per la prima volta.