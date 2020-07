METEO – ATTENZIONE al WEEKEND: INFURIANO i venti di BORA con il MALTEMPO in ITALIA, tutti i dettagli

Fase stabile in compagnia dell’Alta pressione

Come più volte annunciato nel corso dei passati giorni, nel corso di questa settimana si sarebbe aperta una parentesi di generale stabilità sull’intero territorio nazionale causata dalla rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che, per l’appunto, avvolge tutta la nostra Penisola. La componente d’aria oceanica che riserva l’Alta pressione, ha fatto sì inoltre che il caldo non causasse un disagio fisico troppo elevato nella popolazione, grazie ai valori di umidità relativa nettamente più contenuti rispetto alla settimana passata e a temperature che tutto sommato registrano valori allineati alla media o non di molto lontani.

Condizioni meteo destinate a cambiare nelle prossime ore

Le condizioni meteo su alcune zone della nostra Penisola tenderanno però a cambiare nel corso delle prossime ore, grazie ad un lieve arretramento dell’Alta pressione di origine afroazzorriana previsto per la giornata di domani venerdì 10 luglio. Un cavo atlantico difatti progredirà dai quadranti settentrionali puntando successivamente l’Italia nel corso del weekend, come vedremo nei successivi paragrafi. Ciò determinerà un primo peggioramento nel pomeriggio di domani, che interesserà solo alcuni settori italiani, nonché quelli più settentrionali, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nel weekend in arrivo impulsi di aria più fresca da nordest

Nel corso del prossimo fine settimana il cavo atlantico precedentemente menzionato completerà l’affondo sulla nostra Penisola. Ciò determinerà l’affluenza di aria più fresca e instabili in ingresso dai quadranti nordorientali, nonché dalla celebre “Porta della Bora“. Così come in inverno, l’ingresso delle correnti d’aria da quella direzione, determinano la furia dei venti di bora soprattutto a Trieste e nel Canale di Venezia. Nel primo caso i venti potranno raggiungere raffiche fin sui 90km/h nella serata di sabato 11 luglio, mentre tenderanno ad arrivare più scarichi nel secondo caso. Forti raffiche di bora hanno già causato peraltro dei danni sulla riviera romagnola nella mattinata di martedì.