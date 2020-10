METEO – ATTENZIONE al WEEKEND nuovo MALTEMPO in arrivo in ITALIA, ecco tutti i dettagli

Primi disturbi in ingresso sulle regioni nordoccidentali

Attualmente, nonostante l’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono prevalentemente stabili con temperature generalmente in media grazie allo scorrimento di correnti più fresche ed umide che nel pomeriggio hanno determinato qualche locale eccezione di maltempo sulle zone interne della Calabria. Tuttavia, sono altresì evidenti i primi disturbi in ingresso sulle regioni settentrionali, con le prime piogge e locali acquazzoni sull’estremo nordovest, nei pressi delle aree duramente colpite dall’instabilità la settimana scorsa e la cui intensità dei fenomeni resta decisamente imparagonabile a quella di allora.

Nuovo impulso perturbato tra stasera e domani

L’ingresso delle prime piogge dai quadranti nordoccidentali è determinato da un nuovo impulso di maltempo pilotato da un rapido affondo perturbato che tra la serata odierna e la giornata di domani mercoledì 7 ottobre attraverserà l’intero territorio nazionale peninsulare. Un peggioramento è dunque previsto a partire già dalle prossime ore e quindi dalla serata odierna sulle zone più nordoccidentali del Paese, sulle zone interne dell’alta Toscana e sull’Appennino Tosco-Emiliano, con fenomeni solo occasionalmente intensi come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Successiva ottobrata, ma attenzione al weekend

Il peggioramento ormai imminente si consumerà dunque tutto tra la serata odierna e quella di domani mercoledì 7 ottobre, come spiegato nel precedente paragrafo. Questo poiché una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano dai quadranti sudoccidentali determinerà un allontanamento delle correnti atlantiche verso il settore balcanico, tornando a controllare il Mediterraneo centrale per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre con ottobrata a tutti gli effetti. Successivamente però e dunque entro il prossimo weekend, andrebbe profilandosi un nuovo affondo perturbato, come vedremo nel prossimo paragrafo.