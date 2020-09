METEO – ATTENZIONE, in arrivo violente raffiche di VENTO di BURRASCA e MAREGGIATE in ITALIA, ecco dove e quando

Ultime note di maltempo localizzato al centro-sud

Le correnti di maltempo che fino alla giornata di ieri hanno imperversato in maniera sparsa su buona parte delle regioni settentrionali, provocando persino qualche danno su Verona e la sua Provincia, hanno oggi portato i propri colpi di coda con residua instabilità che ha interessato in particolare le regioni centro-meridionali. Per la verità i temporali sono apparsi piuttosto isolati fin dalle prime ore della notte e tali sono rimasti fino a questa sera. I fenomeni, per quanto estremamente localizzati, sono risultati piuttosto intensi e occasionalmente anche accompagnati da grandinate.

Tempo in miglioramento sulle regioni settentrionali

Al netto di un peggioramento delle condizioni meteo che ha interessato in maniera localizzata alcuni settori del centro-sud, le regioni settentrionali che invece fino alla giornata di ieri sono state spesso bersagliate dal maltempo osservano un nitido miglioramento del tempo con progressive schiarite fin dalle prime ore di questa mattina. Entro la serata peraltro i cieli schiariranno su buona parte del nord grazie agli effetti portati al suolo da un nuovo promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana in rimonta sulla nostra Penisola, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Nonostante questo però, le temperature rimangono tutto sommato contenute all’interno della media del periodo.

Anticiclone in rimonta e tempo in generale miglioramento, ma attenzione ai forti venti

L’Alta pressione di origine afroazzorriana in rimonta dai quadranti sudoccidentali assicurerà nei prossimi giorni e fino ad almeno una parte del prossimo fine settimana condizioni meteo generalmente stabili con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sulla nostra Penisola. Tuttavia, non il bel tempo non placa l’ira dei venti: infatti, nella giornata di domani venerdì 4 settembre, la presenza di una circolazione depressionaria sulla Penisola balcanica darà sotto questo punto di vista più di qualche grattacapo in alcune zone del nostro Paese, scopriamo quali nel prossimo paragrafo.