METEO – ATTENZIONE, una nuova PERTURBAZIONE è pronta ad impattare l’ITALIA, ecco quando

Nubifragi nella giornata di ieri in Liguria, accumuli over 100 millimetri

L’azione di una saccatura di origine nordatlantica ha portato nella giornata di ieri a un’ondata di generale diffuso maltempo in Italia, con i fenomeni più intensi che si sono registrati in Liguria e sulle regioni nordorientali, dove la quota neve relativamente bassa ha portato accumuli anche intorno al mezzo metro di altezza su Alpi e Prealpi. Sulla regione ligure, gli accumuli hanno nuovamente superato i 100 millimetri giornalieri nell’entroterra, non succedeva da novembre.

Perturbazione in progressivo allontanamento dall’Italia

Nella giornata odierna la saccatura ha continuato a produrre i suoi effetti sull’Italia in maniera però meno diffusa e organizzata rispetto a quanto riscontrato nel corso delle 24 ore precedenti. Infatti, nel pomeriggio odierno le precipitazioni hanno interessato solamente alcune aree interne del Paese, grazie ad una piccola accentuazione del fenomeno dello stau. Gli accumuli comunque risultano generalmente deboli. La perturbazione si allontanerà progressivamente nel corso delle prossime ore, riuscendo a portare comunque del residuo maltempo sulla nostra Penisola, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nuova perturbazione in coda a quella attuale, colpirà l’Italia da venerdì

Una nuova perturbazione di origine anch’essa nordatlantica si starebbe preparando in coda a quella attuale per impattare la nostra Penisola entro la giornata di venerdì 6 marzo. Essa respingerebbe un nuovo tentativo da parte dell’Anticiclone che rimane comunque piuttosto invadente sul Mediterraneo occidentale, di rimontare sull’Italia. La saccatura in questione riporterà condizioni di maltempo sullo stivale, localmente anche intenso, come vedremo nel prossimo paragrafo.