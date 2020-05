METEO – ATTENZIONE, va profilandosi un ATTACCO ARTICO con PIOGGIA e NEVE? Tutti i dettagli

Sta per terminare un weekend instabile, ma senza eccessi

Va giungendo ormai alla conclusione un weekend in cui l’Italia ha avuto un quadro meteorologico nettamente suddiviso a metà, tra il maltempo sulle regioni settentrionali e il forte caldo al centro-sud. In particolare, le piogge non hanno presentato particolari eccessi di intensità nel corso di questo weekend, a differenza di quanto segnalato sulla Lombardia occidentale nelle prime ore della notte di venerdì 15 maggio con violenti temporali e nubifragi che hanno causato diversi danni e disagi. Il caldo invece è stato in alcune zone del centro-sud veramente estremo, con valori superiori ai +30°C anche in piena notte.

Precipitazioni isolate ora, in estensione nelle prossime ore

Nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo si mostrano precarie localmente in alcune zone delle regioni centro-settentrionali. In particolare le piogge interessano l’estremo basso Lazio e alcuni settori nordoccidentali. Nelle prossime ore tuttavia, le condizioni atmosferiche tenderanno a subire un peggioramento su buona parte delle regioni settentrionali, dove il maltempo rimarrà comunque poco diffuso e dunque abbastanza sparso. Il fronte perturbato attualmente attivo sull’estremo sud del Lazio, si eleverà leggermente di latitudine in serata, interessando anche parte delle aree pontine, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Ondata di maltempo in arrivo per settimana prossima

Stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo si è ormai delineata un’ondata di maltempo che colpirà le regioni centro-settentrionali in special modo nei prossimi giorni relativi ai primi giorni della prossima settimana. A partire da domani lunedì 18 maggio infatti, una saccatura di origine nordatlantica arriverà ad investire la nostra Penisola portando non solo maltempo, ma anche un generale calo delle temperature anche piuttosto sensibile in alcune zone, soprattutto del centro-sud, negli ultimi giorni messo a ferro e fuoco da una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale.