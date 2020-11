METEO – Autentici NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Fine ad un periodo di prolungata stabilità

La giornata di oggi per alcune zone segna una svolta in quanto la fase di prolungata stabilità portata da un campo di Alta pressione perennemente sul bacino del Mediterraneo che ha spesso portato bel tempo con temperature oltre la media del periodo e nebbie, è ormai alla fine del suo tempo. Le ultime due settimane sono state particolarmente insolite rispetto a quanto si è osservato nella prima parte di autunno, riscontrando una maggior stabilità grazie ad un vortice polare più compatto.

Tornano le piogge anche intense

Contrariamente a quello che risultava dai principali centri di calcolo nella giornata di ieri, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono tese ad un peggioramento piuttosto marcato che ha riguardato in particolare il basso Lazio dove vi sono alcune località che hanno registrato un accumulo elevato. In questa sede avevamo parlato di possibile maltempo in queste zone, che si è esteso successivamente su parte dei settori centrali con fenomeni più deboli.

Allagamenti e disagi a Lavinio (RM), prossime ore ancora maltempo

Le forti piogge che questa mattina ha colpito il basso Lazio non hanno mancato di portare comprensibili disagi a causa degli accumuli più o meno ingenti che sono stati registrati nel giro di poche ore tra la notte e la mattina. Infatti, la località più colpita dal maltempo di oggi sembra essere Lavinio, una località del basso litorale romano, dove le strade in poco tempo si sono trasformati in veri e propri fiumi in piena. Nelle prossime ore sono attesi altri acquazzoni e nubifragi fino a fine giornata.