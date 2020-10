METEO: AUTUNNO 2020 a pieno regime con un treno di perturbazioni in transito in ITALIA, tendenza per le prossime settimane

Previsioni Meteo autunno 2020

Perturbazioni sempre presenti nel bacino del Mediterraneo con gli anticicloni troppo lontani, risultato? Maltempo a ripetizione in Italia salvo momentanee tregue di bel tempo con sole e clima ancora mite. Adesso il maltempo interessa la Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna, poi nelle prossime ore anche le altre regioni d’Italia con la giornata di domani caratterizzata dal maltempo diffuso in tutta Italia. Temperature previste in calo con la neve in arrivo sia sulle Alpi che in Appennino fino a quote medie.

Meteo Italia: tra il weekend e la prossima settimana un breve tregua

Campo di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale, correnti instabili dai quadranti occidentali in arrivo in Italia e con esse delle piogge sparse man mano più intense sul settore tirrenico. Il grosso del maltempo colpirà le regioni tirreniche e non solo durante la nottata odierna e le prime ore di domani. A seguire una lacuna barica sull’Italia consentirà condizioni meteo instabili con altre piogge e acquazzoni alternati a brevi schiarite un pò su tutte le regioni. Autunno a pieno regime in Italia, solo tra il weekend e la prossima settimana un breve tregua.

Tendenza meteo Inverno 2020-21

La stagione autunnale potrebbe procedere in maniera piuttosto movimentata, il tutto in un contesto climatico per lo più secondo la climatologia. “Ottobrata” in arrivo tra la giornata di Domenica e l’inizio della prossima settimana,ma quale tendenza meteo per i prossimi mesi? Freddo e neve subito in arrivo o sole e clima caldo fuori stagione per l’Italia? Il Vortice Polare risulta non influente in questo periodo, piuttosto l’indice NAO (North Atlantic Oscillation) suggerisce un Ottobre dinamico con ricche piogge e temperature a tratti inferiori la media, anche Novembre sulla stessa linea ma con giorni piovosi nella norma e temperature in media, o leggermente superiori.