METEO AUTUNNO 2020: cambio di stagione per ora all’estremo sud ITALIA, entro fine mese su tutto il Paese

Meteo Autunno: maltempo solo su Sicilia, Calabria e Basilicata

Maltempo nelle prossime ore all’estremo sud Italia con piogge e locali nubifragi in arrivo, Estate settembrina sul resto del paese invece con tutto sole e con temperature ben oltre la media di metà Settembre. Questo lo scenario meteo attuale, non ci saranno grandi variazioni fino al prossimo weekend con il bel tempo in gran parte del paese. L’Anticiclone sempre presente sull’Europa centrale domina il tempo a grande scala mentre le circolazioni di bassa pressione gli girano intorno ai margini del Vecchio Continente. L’Estate 2020 non vuole mollare l’Italia, ma l’Autunno avanza inesorabile.

Meteo: Estate settembrina in Italia

Solo sull’estremo sud l’Autunno cerca di prendere possesso dello scenario meteo con piogge o temporali generati da una circolazione di bassa pressione in azione tra la Sicilia e le coste africane.Per il resto è ancora Estate piena con cole e temperature fino e localmente oltre i 30°c salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e in Appennino. Per un sostanziale cambiamento di stagione il tutto viene rimandato alla prossima settimana quando l’Autunno potrebbe agire deciso e riportare le tanto attese piogge continue e diffuse in tutta Italia.

Meteo, l’Autunno ci proverà in più fasi

Dopo l’estremo sud Italia anche sulle regioni nord-occidentali prevediamo un primo impulso perturbato dell’Autunno durante il prossimo weekend quando le nubi aumenteranno e non escludiamo anche qualche pioggia. Durante la prossima settimana si potrebbe aprire una fase meteo tipica dell’autunno con piogge diffuse. Oltre alle piogge caleranno anche le temperature rientrando così nella media del periodo.Avremo valori compresi tra i 10°c ed i 25°c in Italia, tutto questo già entro la fine del mese di Settembre.