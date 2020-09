METEO AUTUNNO 2020 – Dopo il MALTEMPO arriverà il SUPER ANTICICLONE, le ultimissime dai modelli

Meteo Autunno 2020: avvio tra alti e bassi

L’autunno meteorologico ha fatto il suo ingresso ufficiale con l’inizio del mese di settembre, mentre per quello astronomico bisognerà attendere il giorno dell’equinozio che quest’anno cadrà il 22 settembre. Questo inizio di stagione autunnale, tuttavia, è stato contraddistinto da una fase piuttosto stabile sull’Italia, complice l’estensione di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-meridionale e bacino del Mediterraneo. Nelle prossime ore, tuttavia, si assisterà ad una variazione dell’assetto barico, con una goccia fredda che riuscirà ad insinuarsi all’interno del campo anticiclonico, agendo tra il Mar di Sardegna e la Baleari, condizionando il tempo dapprima al nord e da metà della prossima settimana anche al centro-sud.

Maltempo in arrivo al nord, rischio nubifragi

Meteo Autunno 2020 – Il calo del campo barico di cui vi abbiamo appena parlato, sarà il principale responsabile del ritorno di piogge e temporali nelle prossime ore su parte del nord. In particolare i primi fenomeni tenderanno ad interessare i settori alpini e prealpini nel corso del pomeriggio, estendendosi nel corso della sera anche alle pianure a nord del Po ed al Piemonte. Nottetempo il maltempo si accentuerà in particolare sulle regioni di nordovest, dove non di escludono fenomeni di forte intensità ed occasionalmente anche a carattere di nubifragio. Tempo più stabile al centro-sud e Sardegna, mentre la Sicilia sarà interessata da un blando impulso instabile nord africano, responsabile di acquazzoni ed occasionali temporali.

Temporali da giovedì verso il centro-sud, poi arriva il super anticiclone

La goccia fredda in arrivo nella giornata di domani sul sud della Francia, scivolerà ad inizio settimana verso sudovest posizionandosi a ridosso delle Baleari. Le condizioni meteo inizialmente risulteranno piuttosto stabili al centro-sud e sulla Sardegna, mentre qualche disturbo insisterà sulla Sicilia. Il vortice di bassa pressione successivamente potrebbe muoversi verso levante, raggiungendo il Mediterraneo centrale nella giornata di giovedì; in tal caso acquazzoni e temporali verranno pilotati anche sulle regioni centro-meridionali italiane, coinvolgendo dapprima la Sardegna e successivamente gran parte dei settori Peninsulari e la Sicilia. Successivamente l’autunno potrebbe subire un nuovo stop, per l’arrivo del super anticiclone. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli sul prosieguo del mese di settembre.