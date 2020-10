METEO AUTUNNO 2020 – MALTEMPO prolungato sull’ITALIA, ma sullo sfondo c’è lo spettro dell’ANTICICLONE; le ultime dai modelli

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia

Meteo Autunno 2020 – Perturbazione che va, perturbazione che viene! L’Italia si è appena lasciata alle spalle l’ultima ondata di intenso maltempo che ha colpito diverse regioni del nord, con piogge alluvionali e purtroppo anche delle vittime, ma da ovest è già in arrivo un nuovo fronte oceanico. La vasta depressione presente tra Gran Bretagna e Francia, con minimo di pressione pari a 974 hPa centrato sull’Inghilterra, piloterà un nuovo fronte perturbato verso il bacino del Mediterraneo centrale. Le piogge raggiungeranno il nord Italia entro la fine del giorno, con fenomeni che assumeranno nuovamente carattere di moderata-forte intensità. Neve sulle Alpi inizialmente a quote elevate, ma in calo dalla notte. Maltempo verso le regioni centrali nottetempo con temporali tra Toscana e Lazio.

Prosieguo di ottobre tra maltempo e rischio anticiclone

L’autunno 2020 è ormai entrato nel vivo con il mese di ottobre, partito decisamente perturbato sull’Italia. Il prosieguo mensile, tuttavia, è tutt’altro che scontato; secondo le ultimissime emissioni modellistiche, attorno il 10 ottobre potrebbe essere il crocevia tra il maltempo ed una fase più stabile e calda. Una saccatura scivolerà dal nord europa verso le basse latitudini raggiungendo anche il Mediterraneo; secondo il modello europeo ECMWF la saccatura potrebbe avere una traiettoria occidentale, scivolando sulla Penisola Iberica e richiamando un coriaceo campo anticiclonico verso l’Italia. Di contro c’è il modello americano GFS che opta per una nuova intensa fase di maltempo sull’Italia, con la saccatura che scivolerebbe proprio a ridosso del nostro Paese. Nei prossimi giorni sapremo darvi maggiori dettagli a riguardo, nel frattempo vediamo come potrebbe proseguire la stagione autunnale, aiutandoci con le ultime emissioni dei modelli stagionali.

Ottobre 2020 chiude con l’anticiclone?

Meteo autunno 2020 – Come anticipato nel precedente paragrafo, la tendenza per il mese di ottobre appare ancora decisamente incerta. Analizzando il modello stagionale su base ECMWF, il regime di NAO – potrebbe venire meno nella seconda parte del mese di ottobre, favorendo una maggiore invadenza dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale. Fase più stabile e mite quindi per il modello europeo nella seconda e terza decade del mese. Il regime anticiclonico potrebbe spingersi fino al mese di novembre, previsto dal modello europeo mite e con scarse precipitazioni, soprattutto nella sua prima metà. Ma come la pensa il modello stagionale americano? Vediamolo insieme nella prossima pagina.