METEO AUTUNNO 2020 – OTTOBRE parte forte con una nuova fase di MALTEMPO, poi torna l’anticiclone? Le ultimissime!

Maltempo prolungato sull’Italia

Meteo autunno 2020 – La stagione autunnale ha subito un deciso cambio di marcia nell’ultimo periodo; dopo un avvio del mese di settembre particolarmente caldo e secco al centro-sud, con l’arrivo dell’equinozio è anche coinciso l’avvio di una fase perturbata sull’Italia con nubifragi, trombe d’aria ed anche l’arrivo della neve in montagna. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, anche il mese di ottobre potrebbe iniziare con condizioni meteo decisamente perturbate sull’Italia, per il frequente ingresso delle umide correnti atlantiche, foriere di precipitazioni.

Ottobre al via con tempo autunnale

La stagione autunnale entrerà nel vivo con il mese di ottobre, statisticamente tra i mesi dell’anno più piovosi su molte aree italiane; analizzando i principali modelli matematici, l’avvio del nuovo mese potrebbe essere ancora improntato verso condizioni meteo decisamente perturbate. L’anticiclone delle Azzorre rimarrà confinato a largo della Penisola Iberica, mentre una vasta area ciclonica è prevista isolarsi tra la Gran Bretagna e l’Europa centro-occidentale, con valori di pressione che potrebbero scendere fino ai 970 hPa. In tal modo le correnti atlantiche transiteranno ancora sul bacino del Mediterraneo, portando una fase di severo maltempo dal 2 ottobre, specie al centro-nord e Sardegna.

L’autunno 2020 come proseguirà?

Le fasi neutre/negative degli indici NAO ed AO fanno propendere per una prolungata fase piovosa sull’Italia, con piogge e temporali che transiteranno sul Mediterraneo centrale almeno per gran parte della prima metà del mese di ottobre. A seguire i principali modelli stagionali intravedono una maggior invadenza dell’anticiclone sull’Italia tra la fine di ottobre, ma ancor più per il mese di novembre quando la lacuna barica europea è prevista in riassorbimento. Il maltempo quindi proseguirà sull’Italia anche nella prima parte del mese di ottobre, quando si potranno verificare nuove nevicate sulle Alpi e l’Appennino centro-settentrionale, mentre nell’ultima parte della stagione autunnale si potrebbero verificare fasi più stabili e con temperature in rialzo per una maggiore invadenza sul Mediterraneo dell’anticiclone delle Azzorre. Il maltempo, tuttavia, colpirà duro l’Italia già in questa giornata; rischio nubifragi su molte regioni, vediamo nella prossima pagina quali.