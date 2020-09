METEO – AUTUNNO 2020 pronto a DECOLLARE, violenti TEMPORALI e prima NEVE in arrivo sulle Alpi, i dettagli

Domenica cupa in molte parti di Italia

In molte aree italiane soprattutto quelle occidentali delle regioni centro-settentrionali fin da questa mattina il tempo si è presentato cupo con cieli plumbei e promettenti di pioggia. Proprio nella mattinata e susseguentemente anche nel pomeriggio, diversi acquazzoni e anche temporali hanno colpito (e stanno colpendo) in maniera a tratti anche intensa l’alto settore tirrenico, in particolare in queste ore la Toscana dove vige peraltro un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per oggi. Al sud aumenta la nuvolosità, ma le condizioni meteo rimangono ancora relativamente stabili e asciutte.

Goccia fredda insistente sull’Europa occidentale ora riassorbita da una saccatura

Le condizioni di maltempo all’interno della nostra Penisola sono assicurate dalla presenza di una goccia fredda che nella giornata di ieri era posizionata tra la Penisola iberica e la Francia e che ha portato piogge eccezionali ed estreme nelle zone meridionali di quest’ultima. Nella giornata di oggi tale goccia fredda è stata riassorbita una saccatura che è arrivata a lambire l’Italia, provocando acquazzoni e temporali sulle zone più occidentali. Ciò ha dunque costretto l’Anticiclone a cedere e ad arretrare la propria posizione e attualmente protegge dalle correnti instabili unicamente il sud Italia.

Settimana perturbata, da giovedì giunge l’autunno

L’Anticiclone sembra non essere in grado di reggere una controffensiva e pertanto le condizioni di maltempo accompagneranno la nostra Penisola per buona parte della prossima settimana, se non tutta, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Sebbene nella prima metà di settimana le temperature appaiono comunque ancora relativamente miti, è nella seconda metà e precisamente da giovedì 24 settembre che l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica potrebbe cambiare le sorti meteorologiche a quel punto anche delle regioni meridionali (che fino a quel momento saranno all’asciutto) e generare peraltro un tracollo termico sensibile in tutto il Paese.