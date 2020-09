METEO AUTUNNO 2020 – Super ANTICICLONE in arrivo nei PROSSIMI GIORNI, massime localmente fino a +35°C

Rischio nubifragi tra oggi e domani al sud ed Isole

Meteo autunno 2020 – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il tempo in questo secondo weekend del mese di settembre vede l’Italia letteralmente divisa in due; mentre al centro-nord splende il sole su gran parte delle regioni, salvo locali addensamenti, con le temperature che localmente raggiungono i +30°C, all‘estremo sud è ancora elevato il rischio nubifragi. Sul Mediterraneo meridionale, infatti, persiste ancora una lacuna barica, che rinnoverà nelle prossime ore e nella giornata di domani ancora forti temporali su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Meteo autunno 2020 in affanno nei prossimi giorni, torna l’alta pressione

Se una rondine non fa primavera, potremmo dire che una goccia fredda non fa l’autunno. Nonostante le condizioni instabili ed a tratti perturbate che stanno ancora parzialmente interessando l’estremo sud, l’anticiclone sta già tornando alla carica su gran parte dell’Europa e nei prossimi giorni anche sull’Italia. Già in questo momento il campo barico è in deciso aumento sulle regioni centro-settentrionali italiane, garantendo condizioni meteo mediamente stabili e con temperature localmente estive. Nel corso della prossima settimana l’anticiclone subirà un ulteriore rinforzo, proteggendo l’Italia da eventuali insidie perturbate, dando il via ad una fase decisamente asciutta e con temperature al di sopra della norma.

Torna il caldo sull’Italia, previste massime fino a +35°C

Come anticipato, la goccia fredda che sta portando maltempo non solo sul sud Italia, ma anche sul nord Africa con piogge alluvionali in Tunisia, ben presto verrà in gran parte riassorbita dal campo anticiclonico. Una bolla d’aria calda risalirà verso l’Europa centrale, raggiungendo marginalmente anche l’Italia nei prossimi giorni, quando le temperature subiranno un’ulteriore “spinta” verso l’alto. I valori massimi, già in questo momento al di sopra delle medie stagioni, si porteranno localmente fino ai +33/+35°C; le aree dove si registreranno i picchi più elevati saranno quelle interne del medio tirreno, la Sardegna e le aree comprese tra l’Emilia e la bassa Lombardia.