METEO – AUTUNNO ad oltranza con il MALTEMPO sull’ITALIA, clima freddo nei prossimi giorni

Meteo: maltempo protagonista in Italia

Maltempo in arrivo in queste ore non solo sulle regioni settentrionali del paese dove la neve sta raggiungendo le Alpi fino a 1000 metri come ampiamente anticipato nei precedenti editoriali, ma anche al centro Italia dove troviamo piogge sparse anche a Roma e cieli nuvolosi su tutte le regioni. Tiene la stabilità solo sulle ultime regioni più meridionali del Paese dove il sole resta prevalente. Clima man mano più freddo con le correnti settentrionali in ingresso nel bacino del Mediterraneo e temperature in calo già ora al nord Italia.

Meteo Italia: fase tipicamente autunnale

Tra la giornata di oggi e la prossima settimana, saranno più di uno gli impulsi di maltempo di stampo autunnale in arrivo in Italia. Una circolazione di bassa pressione piuttosto attiva sull’Europa centro-settentrionali piloterà correnti fredde in quota in grado di contrastare con quelle più calde tipiche del Mediterraneo e generare così diverse ondate di maltempo, a tratti quasi invernali con la neve in arrivo ancora sia sulle Alpi che in Appennino e fino a quote medio-basse. Solo sulle regioni più meridionali le condizioni meteo saranno migliori e più miti.

Meteo: una serie di impulsi di maltempo per l’Italia

Il mese di Ottobre mostrerà ancora una volta il suo lato più autunnale con una serie di ondate di maltempo. Si apre così una lunga fase perturbata sul nostro Paese, specie sulle regioni centro-settentrionali, con piogge e nevicate in montagna in un contesto climatico piuttosto fresco per la metà di Ottobre. Previste temperature tra i 5°c e i 15°c nei prossimi giorni in alcune città del paese, specialmente quelle maggiormente interessate dal maltempo. Solo nel lungo termine e verso la fine della prossima settimana si potrebbe avere un miglioramento e clima più gradevole